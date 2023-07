Detienen a pareja por golpear y encañonar a maestra y a cocinera de un kínder en Cuautitlán Izcalli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jesús Adid “N” y Laura “N” rinden su declaración ante las autoridades del Estado de México, luego de ser señalados por golpear y encañonar a una maestra y una cocinera dentro del jardín de niños Frida Kahlo, en Cuautitlán Izcalli.

La pareja fue detenida por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de México, cuando se presentó al Centro de Justicia del municipio mencionado.

Este martes se viralizó un video de una cámara de seguridad del kínder en el que muestra cómo la maestra identificada como Brenda es golpeada por una pareja que irrumpe en las instalaciones.

Los presuntos agresores. Foto: Especial

“Me hincaron frente al niño”

En entrevista para Telediario, la maestra Brenda relató lo sucedido el día lunes 17 de julio:

“Me hincaron frente al niño para pedirle perdón de rodillas, y el niño nada más se reía.

“Eso es algo que a mí me duele muchísimo porque con el niño jamás se tuvo ningún inconveniente. El niño se entregó el día viernes en perfecto estado. Con la mamá nunca se tuvo alguna situación”, dijo.

Brenda confirmó que el agresor iba armado y “solamente me decía que yo no iba a volver a tocar a su hijo. Y yo le decía que en ningún momento le hice nada”.

Al momento de estar hincada, sigue la maestra, ve una marquita café en modo vertical que tenía el niño, motivo por el cual, la pareja irrumpió en el jardín de niños.

La maestra reiteró que no hubo ningún incidente con el menor y aseguró que tiene mucho miedo “porque me amenazaron de matarme, me amenazó de que iba a matar a mi familia, que ya la tenía ubicada”.

El episodio de violencia fue en presencia de niñas y niños, que estaban en un salón, añadió Brenda.

“Los niños estaban muy asustados y uno me dijo: ‘No llores, miss, tranquila, todos estamos contentos aquí contigo’”.

“Me duele la agresión sicológica que los niños sufrieron”, continuó la maestra, al aclarar que no era la titular del grupo del niño, pues la maestra responsable está ausente toda la semana.

Por su parte, en el mismo espacio de Telediario, la cocinera del kínder, quien también fue víctima, narró lo sucedido:

“Escucho ruido, me asomo, y veo que la traen del cabello” a la maestra. “El tipo me apunta y me dice que me regrese a la cocina. Él me alcanza y me dice ven acá. Híncate aquí y ve lo que te va a pasar, con groserías”.

Posteriormente “me jala, me levanta y me esculca las bolsas”.