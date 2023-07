Piden protección para Xóchitl Gálvez porque "hay un odio tremendo por la senadora"

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, solicitará medidas de protección para la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz durante la visita que realizará a Oaxaca, porque “hay un odio tremendo por la senadora que nos hace temer hasta por su vida”.

Luego que representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y el PAN anunciaron que la senadora Xóchitl Gálvez realizará, el próximo 23 y 24 de julio, una gira por la capital de Oaxaca y el municipio de Huajuapan de León, Woolrich Fernández consideró que se deben tomar providencias porque en Oaxaca no hay seguridad, tal como pasó con un notario público que fue asesinado en pleno Centro Histórico.

Y agregó: “Hay un odio tremendo por la senadora que nos hace temer hasta por su vida, y las medidas cautelares, según escuché, le serán concedidas” porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está empecinado en perjudicarla.

“Yo formo parte del comité de bienvenida de Xóchitl Gálvez y hemos tomado algunas medias para que esto pase con la mayor tranquilidad, porque la señora simplemente es una aspirante para presidir el Frente Amplio por México, no es una candidata, no viene a hacer campaña, sino que viene con el discurso defensivo del por qué no le concedieron el derecho de réplica y, sobre eso, va ella a hablar”, puntualizó.

Mencionó que el presidente, con sus ataques y abuso de poder utilizando al SAT (Sistema de Administración Tributaria) para desprestigiar a la senadora, solo demuestra que Xóchitl Gálvez representa un peligro para él y sus corcholatas.

“Muchos dicen que Xóchitl va muy bien, pero no hay que confiarnos, ella debe seguir trabajando porque hay muchos aspirantes a dirigir el frente. Lo que me preocupa es que el SAT esté dando información reservada”, añadió.

Sin embargo, dijo, “esto que está haciendo López Obrador cree que es para perjudicarla, pero en realidad la está favoreciendo, no se da cuenta que cada vez que habla más de ella, miles de personas salen a defenderla”.

Incluso “su popularidad ha rebasado ya a la corcholata privilegiada Claudia Sheinbaum, que cada día la veo más mal, la veo más delgada, insulsa en sus declaraciones y repitiendo exactamente lo que dice López Obrador, como lo hacen algunos otros, pero ésta con más énfasis porque ya se siente que es la primera mujer en llegar a la Presidencia”, remató.

El comité tiene proyectado hacer varios eventos, como el recibir con banda de música a la senadora en el aeropuerto de Oaxaca, para luego sostener un desayuno en el jardín “Los Laureles” del Hotel Misión de los Ángeles y posteriormente un encuentro con empresarios en el salón “La Herradura”, en Santa Lucía del Camino.

En esta visita, Xóchitl Gálvez impartirá las conferencias “El Derecho de Réplica” y “Retos Personales y Sociales que Debemos Vencer”.