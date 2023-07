Exhiben en redes “vergonzosa actitud” del hermano del gobernador Salomón Jara Cruz

OAXACA, Oax. (apro).- Noé Jara Cruz, hermano incómodo del gobernador Salomón Jara Cruz, aunque no tiene ningún nombramiento en el gabinete estatal, se indignó porque no lo esperaron para inaugurar una obra en la agencia municipal de Trinidad de Viguera, donde por ese motivo protagonizó un vergonzoso episodio.

Con ínfulas de poder, Noé Jara intimidó al presidente de Bienes Ejidales de Trinidad de Viguera, Orlando Castillo Cruz, y le advirtió que ya no quiere nada con él ni con la autoridad municipal, aunque seguirá visitando directamente a la gente porque tiene la aspiración política de convertirse en candidato a la presidencia municipal de la ciudad capital de Oaxaca.

El berrinche de Noé Jara fue exhibido en un video de un minuto y 10 segundos de duración que se volvió viral en redes sociales, donde criticaron la prepotencia del personaje y la evidente sumisión del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca, Luis Alfonso Silva Romo, quien se limitaba a obedecer las órdenes del hermano del gobernador.

En el video se observa que Noé Jara Cruz y el presidente de la Jucopo, Luis Alfonso Silva Romo, llegaron hora y media tarde a la inauguración de una obra, cuyo listón se cortó a la hora programada del domingo 16, donde previamente se celebró una misa.

Al llegar al lugar y ver que el puente de dos carriles construido a base de tequio en el acceso principal de la comunidad de Trinidad de Viguera se inauguró sin ellos, Noé Jara reclamó a Orlando Castillo.

“Adelante licenciado”, le dice Orlando Castillo a Noé Jara para invitarlo al festejo. Jara le responde ironizando: “Nada más te voy agradecer que cuando quieras un apoyo, con mucho gusto te lo vamos hacer llegar”.

Y vino el reclamo

“Yo no quiero ya nada contigo. No se vale, no es de hombres, nada más te lo digo, yo voy a seguir viniendo acá porque es la ciudad y es el pueblo de Oaxaca, y yo voy a ir directamente a los parajes a apoyar a nuestra gente. No quiero nada ni con el agente municipal ni contigo, así de plano. Yo así de plano te lo digo”, dijo Noé Jara a Orlando Castillo.

Luego siguió la orden: “Ya vámonos. No se vale lo que hacen, no se vale engañar, cuando quieren un apoyo ahí sí van. Vámonos”, y se fueron.

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se preguntó si Noé Jara es el segundo del gobernador, aunque a él nadie lo eligió.

“Nos hemos preguntado si es el segundo del gobernador, su hija o su demás familia, porque parecieran empleados de alta envergadura que se ponen a dar órdenes y a administrar los recursos públicos.”

Consideró que “el gobernador debe poner orden o la propia gente, la gente no tiene obligación de obedecerlos porque no tienen nombramiento ni personalidad alguna”.

Y es que “nos enteramos por redes sociales del berrinche que hizo el hermano incómodo del gobernador, quien además de llegar tarde reclamó por no hacer caravana con sombreo ajeno de una obra que se iba a inaugurar. Con qué ínfulas o facultades este personaje hace uso de los recursos públicos. Nunca ha habido tanto nepotismo como el de ahora”.