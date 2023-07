Lo han tratado “como si fuera un criminal”, dicen abuelos del niño del kínder de Cuautitlán Izcalli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abuelos del menor de tres años cuyos padres agredieron a una profesora del jardín de niños Frida Kahlo, de Cuautitlán Izcalli, denunciaron que no han podido ver al niño desde hace dos días y acusaron que las autoridades lo han tratado “como si fuera un criminal”.

De acuerdo con César Alfonso Sánchez, abogado de Jesús Adid 'N' y Laura 'N', los agresores de la maestra de nombre “Brenda”, el niño permaneció en el “edificio rosa” del Centro de Justicia para la Mujer en Cuautitlán Izcalli durante 48 horas sin que sus familiares pudieran verlo. Por la tarde se informó que el niño sería trasladado al DIF estatal.

El defensor comentó que se busca que los abuelos del menor se queden con su custodia mientras la Fiscalía General del Estado de México realiza una investigación exhaustiva del caso.

"Estamos haciendo las diligencias de redes de apoyo con respecto a sus abuelos para que puedan obtener al niño, tenerlo mientras sus padres están en esta situación jurídica y se resuelva", dijo el abogado de la pareja detenida.

Alberto Hernández, padre de Jesús Adid, dijo que tanto la familia materna como la paterna están en la mejor disposición y ya presentaron la documentación que les solicitaron para obtener la custodia del menor.

Mariana Rodríguez, abuela paterna, fue más allá al denunciar que su nieto está incomunicado y que las autoridades del Centro de Justicia para la Mujer lo han tratado como delincuente.

"Desde el lunes no sabemos de él, no sabemos en qué condiciones lo tengan en el Centro de Justicia para la Mujer en Cuautitlán Izcalli, más conocido como el edificio rosa. No nos permiten verlo, no sabemos si ya le dieron de comer, si lo han bañado, está limpio o donde está durmiendo. Está privado de la libertad y lo tienen incomunicado como si él fuera un criminal", dijo la abuela paterna.

La señora comentó que integrantes del DIF les hicieron estudios, solicitaron documentos y consideraron que habían pasado las pruebas para darles al menor.

"No nos lo dieron en el Centro de Justicia para la Mujer, ellos nunca nos lo han permitido ver. Hago responsable a la procuraduría del centro, los hago responsables principalmente a la licenciada Jazmín Sámano, ella muy grosera, ayer le pedimos con mis abogados sólo verlo para confirmar que estaba bien y nos sacó del edificio, nos corrió a la fuerza con muchos elementos", reprochó.

La abuela materna, Cecilia Espinoza, se sumó a la petición e indicó que sólo quieren saber cómo está el niño.

"Me quedé una noche para saber si se necesitaba algo, nunca me permitieron verlo. Lo escuché llorar, pero no me dejaron pasar a verlo, no sabemos quién lo ayuda para ir al baño, es un niño de tres años.

“Pareciera que él es el culpable porque ni siquiera nos permiten verlo, se le pasa la comida, pero no sabemos si se las dan, nos dicen que ahí no es (lugar) para dar alimentos. No están conscientes que es un menor de edad", dijo.