Alcalde de Tochtepec, Puebla, desata pelea campal (video)

PUEBLA, Pue. (apro).- El alcalde morenista de Tochtepec, Zenón Badillo Telles, fue grabado trenzado a golpes con otra persona durante una pelea campal ocurrida después de un partido de futbol.

Después de que se viralizó el video donde aparece el edil vestido de futbolista y tirado en el suelo en plena pelea, Badillo emitió un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública y reconoció que se “descontroló”.

Difunden video en donde el alcalde de Tochtepec, #Puebla, Zenon Badillo, es captado peleándose a golpes con otro sujeto en pleno campo de fútbol… así nuestros representantes en México pic.twitter.com/SUAQl3yahH — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 20, 2023

Los hechos ocurrieron este miércoles 19 luego de un partido en que el equipo del municipio de Tochtepec se enfrentó deportivamente a Los Topos de Tecamachalco.

Aunque en redes sociales se aseguró que el seguidor del equipo de Tecamachalco con quien el alcalde se lio a golpes tenía 60 años, Badillo afirma en su mensaje que tenía aproximadamente 46 años y que lo había agredido verbalmente.

“Los hechos ocurrieron después de las 18:00 horas, cuando una persona, de aproximadamente 46 años de edad, del equipo de Tecamachalco me estuvo insultando hasta que me agredió, ante lo cual, justo en la pasión del futbol y debido a las agresiones, reconozco que me descontrolé y por ello ofrezco una disculpa”, justifica el alcalde.

Además, asegura que hubo un “actor político” que participó en la provocación, grabación y divulgación a los medios de comunicación del video en el que él aparece como protagonista de la pelea, difusión que supuestamente se habría hecho para desprestigiarlo.

En redes sociales se aseguró que, luego de la trifulca, Badillo amenazó a los integrantes del equipo contrario y a su porra con enviar a la policía municipal de Tochtepec a detenerlos.