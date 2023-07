Confirman que hombre que aparece con la alcaldesa de Chilpancingo es el líder de Los Ardillos

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La persona armada que aparece reunida en un restaurante con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, es Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal Los Ardillos, con presencia en municipios de la zona Centro y Montaña del estado.

En tanto, el obispo emérito Salvador Rangel, recordó que la alcaldesa a principios de año y junto a otros presidentes municipales se reunió con un líder del grupo contrario, Los Tlacos, en el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).

Desde el 27 de junio, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, que apareció este miércoles en fotografías y en un audio reunida con el líder criminal, ya se había puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar acerca del hallazgo de siete cuerpos y del contenido de una cartulina que la involucra con los responsables del crimen.

Ese mismo día, la edil abrió otro frente. Pidió a la Fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos, de formación militar, comparecer ante el Congreso local por hechos de violencia en la capital del estado.

“Lo peor de todo es que no lo comunica. ¿Y qué pasa?, pasa un homicidio y la gente no sabe que el tema no le toca a la presidenta municipal; no nos toca investigar, no nos toca judicializar los casos”, soltó Otilia Hernández en un programa de radio.

En el documento dirigido a Alejandro Gertz Manero, la presidenta se refiere al hallazgo de siete personas sin vida.

“Me permito solicitar su valiosa y puntual intervención para realizar las labores de investigación de estos lamentables acontecimientos”, añadió.

En cuanto al contenido de una de las cartulinas, dice, desde este momento niego rotundamente el contenido y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan.

“Me sumo al clamor para que se haga justicia y se realicen las investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley de este y otros acontecimientos”.

Ese día Norma Otilia Hernández pidió, en una entrevista de radio, que la titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, compareciera ante el Congreso de Guerrero por temas relacionados con la violencia y la actuación oficial.

“No ha informado sobre las investigaciones o avances en los crímenes de alto impacto que han ocurrido en la capital”, reclamó.

Fuentes consultadas por Proceso confirmaron que la alcaldesa se reunió con Celso Ortega, líder del grupo del crimen Los Ardillos, un grupo que opera en municipios de la zona Centro y Montaña. El encuentro al que acudió acompañada de su esposo, Diego Omar Beningo, y una persona más, ocurrió al inicio de su administración, en 2021, de acuerdo a la funcionaria.

En estas mismas regiones también tienen presencia los grupos criminales Los Tlacos y Carteles Unidos, de acuerdo a información de inteligencia de la Fiscalía estatal.

El diario El Sur publicó este jueves una entrevista con el obispo emérito Salvador Rangel, quien además de confirmar la identidad del capo que aparece en las fotografías con la alcaldesa, dijo que la edil también se ha reunido con líderes de Los Tlacos.

El prelado añadió que es de conocimiento público que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen compromisos con esos delincuentes “y no es justo que estén protegiéndolos y descuidando a la ciudadanía”.

“Yo tengo un video donde esta con el jefe de allá arriba, de Tlacotepec. Allí también está la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo, Tlacotepec, Serafín Hernández”.

El obispo hace referencia al video de un desfile celebrado a principios de año en Tlacotepec, la Sierra del estado, en el que participaron autoridades y el líder de la organización Los Tlacos en esa región, Onésimo Marquina Chapa, El Necho.

La polémica se inscribe en una confrontación entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos que ha generado enfrentamientos armados en la zona rural y hechos de violencia en la cabecera con un saldo de 18 homicidios dolosos en junio.

Y en la disputa política rumbo a la elección de 2024, donde la alcaldesa de Chilpancingo aspira a la reelección o a buscar la candidatura de Morena al Senado.

Otras aspirantes a esta misma postulación son la presidenta de Acapulco, Abelina López y la presidenta del Dif estatal, Liz Salgado, hermana de la gobernadora, Evelyn Salgado.