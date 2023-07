En Tapachula, Sheinbaum llama a impedir regresiones o vueltas a la derecha

TAPACHULA, Chis. (proceso.com.mx).- Desde esta ciudad fronteriza de Chiapas, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó hoy a los militantes de Morena, PT y PVEM a organizarse para no permitir que haya regresiones ni vueltas a la derecha, pues “los del otro lado, los del Frente Cínico, se andan organizando para regresar al pasado”.

Ante unos ocho mil asistentes, la aspirante presidencial dijo haber tomado la decisión de buscar ser candidata de Morena por dos razones: la primera es que, por convicción y por historia de lucha, quiere que continúe la cuarta transformación de la vida pública.

“Nosotros no queremos que haya regresiones, ni vueltas a la derecha, nosotros queremos profundizar la transformación de nuestro país”, dijo Sheinbaum.

Y su segunda razón, expuso, es que ella es la única mujer de entre todos los aspirantes varones.

Presume los logros de López Obrador

Tras reseñar las tres anteriores transformaciones de México, cuestionar los más de 80 años del gobierno del PRI, los sexenios panistas, el neoliberalismo y la guerra fallida contra el crimen organizado, presumió los logros de Andrés Manuel López Obrador:

Las pensiones para los adultos mayores, becas, apoyos como Sembrando Vida, infraestructura, el Tren Maya, el Tren Transístmico, los puertos, la refinería Dos Bocas.

Dijo que para todo ello el presidente no tuvo que endeudar al país ni aumentar los impuestos, y que eso mismo replicó en su gobierno de la Ciudad de México, donde se privilegió a los más pobres a los más desposeídos. Con el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Y que todo eso lo hizo el presiente con la estrategia de la austeridad republicana, erradicar la corrupción y los privilegios y que con eso ya alcanza los recursos para el público de México. Y con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y que el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, señaló.

Y que, con esos mismos principios, obtuvo logros en la Ciudad de México, en materia educativa, obras de agua potable, obras para espacios públicos, teleféricos urbanos, segundos pisos con trolebuses, que dejó menos endeudada a la Ciudad, que no subió impuestos, pues erradicó la corrupción y los privilegios que había en los gobernantes en el pasado.

Dijo que la continuidad es seguir con las causas y los principios del movimiento de la Cuarta Transformación, de no robar, de no mentir y no traicionar al pueblo de México.

Que en esa continuidad se apoyará más a la educación pública, que se harán más universidades, se garantizará la salud pública, y que el trabajo del presidente se tiene que consolidar.

Planteó que haya acceso a la salud de manera gratuita. Que haya derecho a la vivienda. Que haya a un salario digno. Que se profundizando en el bienestar y en los derechos del pueblo de México. Que haya apoyo al campo.

Se lanza contra el "Frente Cínico"

“Del otro lado también se están organizando, yo les digo los del Frente Cínico, porque, la verdad, sí son bien cínicos. Dicen que son ciudadanos. Pero ahí alrededor anda Felipe Calderón. ¿A poco creen que ofrecerán algo nuevo? O Vicente Fox. O “Alito”. Son como tiendas de disfraces. Pues un día critican a las feministas y al otro día se visten de mujeres. Un día de ambientalistas y al otro día talan árboles. Un día se visten de demócratas y al otro día presentan a Fox, el traidor a la democracia”, señaló.

“Del otro lado es el pasado, con la Cuarta Transformación y su Bienestar, es el futuro, el bienestar del pueblo de México”. ¿A poco quieren que regresen los presidentes corruptos? ¿A poco quieren que regrese el avión presidencial? ¿A poco quieren que regrese el Estado Mayor Presidencial? ¿A poco quieren que regresen la pensión a los expresidentes? ¿A poco quieren que regresen las privatizaciones? ¿A poco quieren que regresen los salarios bajos?”, preguntó.

“Allá es la oscuridad, allá es la noche, allá es el pasado, allá son los privilegios, allá es la corrupción. Aquí es la esperanza del pueblo de México. De seguir construyendo su destino, de seguir construyendo sus sueños, de seguir el anhelo de hombres y mujeres mexicanas, que todos los días salen a trabajar y construir su patria. Es la es continuidad de la Cuarta Transformación”, dijo Sheinbaum Pardo.

Y que, por eso, les dijo tenemos que organizarnos, por eso se va a elegir a la coordinadora de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación, precisó la aspirante de Morena.

Llamó a todos a organizarse en comités, pues como dice el presidente, dijo, “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

Dice encabezar las encuestas

Expuso que ella va bien y que está hasta arriba en las encuestas, porque hay un clamor de que quiere el pueblo de México de que siga la transformación de la vida pública de México.

Dijo que ella decidió participar en la encuesta porque también es tiempo de las mujeres. Que las mujeres de México no piden más, pero tampoco quieren menos. Y que lo que se busca es que se erradique toda forma de discriminación.

Que a nadie se le discrimine por su color de piel, por su religión, por su género, o cualquier otra forma de discriminación, pues todos somos iguales, agregó.

En Chiapas, dijo, los indígenas han vivido una gran discriminación, y eso se tiene que erradicar porque todos tenemos derechos. Y las mujeres también. Y que por eso esta Cuarta Transformación tiene rostro de mujer.

“Las mujeres podemos ser abogadas, maestras, ingenieras, astronautas, ejidatarias, policías, bomberas, presidentas municipales, diputadas, senadoras, gobernadoras y podemos ser Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación”, concluyó.

Al salir de este evento la exjefa de gobierno de la CDMX, se dirigió al municipio costero de Tonalá donde esta tarde tendrá su segundo y último evento en esta su primera visita a Chiapas en el marco de las asambleas informativas.