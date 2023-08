Asesor del senador Alejandro Armenta se pasea en un Audi R8 que vale más de 3 mdp

PUEBLA, Pue., (apro).- En redes sociales circuló un video donde se puede ver a José Luis García Parra, coordinador de asesores del senador y aspirante a la candidatura a gobernador de por Morena, Alejandro Armenta Mier, conduciendo un automóvil Audi R8, cuyo valor supera los 3 millones de pesos.

Los usuarios han hecho insistentes referencias a la austeridad republicana que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y han cuestionado el origen de los recursos para costear el ostentoso auto, sin embargo, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República dijo no ser responsable “por los actos de otros”.

Así se ven más de 3 mdp sobre el asfalto.



¿De quién será ese Audio R8 que corre por la Atlixcáyotl sin placas?

García Parra, quien además es sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, ha tenido una carrera política ligada a Armenta, pues desde que éste ocupó la secretaría de Desarrollo Social en el sexenio marinista y luego fue dirigente estatal del PRI, su ahora asesor se desempeñó como su secretario particular.

Les comparto un par de fotos del famoso Audi #R8 de José Luis García Parra, alías "El Choco", identificado como particular del senador



De acuerdo con fuentes periodísticas el auto fue recogido por su padre y este habría sido pagado en efectivo.

De acuerdo a la información en la plataforma de transparencia del Senado de la República, García Parra era, hasta hace un año, secretario técnico de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por Armenta y desde septiembre de 2022 es Coordinador de Asesores de la Mesa Directiva del Senado, órgano que encabeza el morenista.

En su declaración patrimonial, presentada en mayo de este año, el colaborador de Armenta no reporta poseer empresa alguna, como tampoco tener un vehículo a su nombre. Su salario, según la página de Transparencia, es de 111,290 pesos mensuales.

Este el carro que maneja el Particular del senador Alejandro Armenta.



¿Y la austeridad papá?



José Luis Parra alias "El Choco" sobrino de Mario Marín forma parte del equipo del senador, es el encargado de extorsionar a presidentes municipales.

Cuestionado sobre la ostentación de su cercano colaborador en redes sociales, Armenta se desligó y lo adjudicó a una estrategia “interna” para atacarlo por el posicionamiento que tiene en su aspiración por obtener la candidatura a gobernador.

“Esto es parte de una estrategia interna de golpeteo, en función de la circunstancia que se vive en Puebla. Entiendo de dónde viene el tema y lo respeto, porque en alguien debe caber la prudencia. No me pueden endosar más que la responsabilidad de mi hija que tiene 12 años, de ahí en fuera yo no soy responsable de los actos de otros o de otras”.

-Pero es un colaborador cercano, se le insistió.

“Así sea quien sea, yo no soy responsable de los actos de otros. Yo no soy responsable de los actos de otros, yo sólo respondo por lo que hace Alejandro Armenta”, respondió, al recalcar que todo es una estrategia para atacarlo por el posicionamiento que tiene en Puebla.