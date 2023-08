Alcalde morenista de Tangancícuaro admite que mató a balazos a las perras Buba y Canela

MORELIA, Mich. (apro).- El asesinato a balazos de las perras Buba y Canela, cometido la noche del miércoles 9, podría provocar la destitución del puesto y el enjuiciamiento penal del presidente municipal de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, un médico con formación militar que llegó al poder postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El asunto, que en pocas horas se convirtió en tema viral en las redes sociales, obligó al propio alcalde a organizar una rueda de prensa en la que aceptó haber disparado contra las dos cachorras, aunque aseguró que su intención “nunca fue lastimar a las mascotas por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia”.

Desde la noche previa, el propietario de las perras, de nombre Roberto Armando, había denunciado a través de un video que él vio cuando el munícipe mató con una pistola a Buba y Canela y se alejó acompañado de dos guardaespaldas.

El suceso generó la inconformidad de habitantes que, con el propósito de exigir justicia y la renuncia del alcalde, realizaron una protesta frente al Palacio Municipal, portando pancartas y gritando consignas como “¡Asesino!”, “¡El pueblo no te quiere!”, “¡Fuera el presidente!”, “¡Que renuncie!”.

Asimismo, convocaron a otra manifestación que se realizará este viernes 11 en la plaza principal de Tangancícuaro, precisamente durante el Segundo Informe de Gobierno de Melgoza Montañez.

Con motivo de los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció la mañana de este jueves el inicio de una queja de oficio en contra del presidente municipal como autoridad responsable, luego de las denuncias difundidas en redes sociales “evidenciando que presuntamente acribilló a un par de perros de compañía, por estar afuera de su casa”.

El organismo humanitario informó que a través de la Visitaduría Regional de la ciudad de Zamora ha dado puntual seguimiento a las manifestaciones y protestas ciudadanas en exigencia de justicia para las dos mascotas victimizadas, que todavía no habían cumplido un año de edad.

“De igual forma se dará vista a la Fiscalía General de Michoacán para que investigue los hechos ante la probable comisión de delito, ya que el maltrato animal se encuentra penalizado en nuestra entidad”, señaló la CEDH.

Como organismo defensor de derechos, la Comisión se pronunció “en contra de cualquier acción de violencia en perjuicio de los seres sintientes, independientemente de su especie, teniendo en cuenta que los animales son parte de los ecosistemas en los que participa y se beneficia el ser humano; dichos ecosistemas están protegidos, como derecho humano, en las normas internas y supranacionales”.

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación por el asesinato de las dos cachorras, luego de que la víspera, alrededor de las 21:15 horas recibió el reporte de los hechos, que ocurrieron en la calle Vicente Suárez de la colonia Santa Anita.

La FGE señaló que su personal acudió al lugar del suceso, se llevaron a cabo diversas actuaciones en materia pericial y fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) los cuerpos de las dos hembras, de raza labrador y pastor belga.

En noviembre de 2022, el Congreso de Michoacán reformó el Código Penal del Estado para establecer que comete el delito de crueldad quien inflige daño físico a un animal que no constituya plaga ni peligro para la salud o vida humana, con el único fin de lastimarlo o privarlo de la vida, y se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa.

Así también, cuando las lesiones que resulten del daño físico infligido pongan en riesgo la vida del animal, incluido el envenenamiento, o el sujeto activo capture en imágenes, fotografías, videograbaciones o por cualquier medio el daño físico infligido, la pena aumentará hasta en una mitad de la máxima.

En el sitio de Facebook Noticias Alerta Michoacán se difundió un video en el que el joven Roberto Armando, dueño de Buba y Canela, cuenta que la noche del miércoles al abrir la puerta para sacar su motocicleta se le salieron ambas, por lo que fue a buscarlas y cuando regresaba vio que les disparó el alcalde.

“Vino hasta acá a perseguirlas, me parece, y las mató afuera de mi casa; había gente, niños, vecinos viendo, escuchando; me parece que los ha de haber venido correteando, entonces le dije al presidente que por qué hacía eso y me jalaron para atrás sus escoltas, mientras que él simplemente se fue”, narró el joven.

En la rueda de prensa, el alcalde Melgoza Montañez argumentó que la noche de los hechos él estaba a punto de revisar a una niña en su consultorio, que está en su casa, “súbitamente veo que se meten a mi casa dos perros, agresivos, atacaron a mi perra, uno la estaba mordiendo del cuello, el otro de la parte trasera”, por lo que él y otra persona lograron liberar a su perra y “salieron corriendo los dos perros, extremadamente agresivos”.

Enseguida, dijo, “salí detrás de ellos con la intención de ir a hablar con su dueño a decirle que agarrara a sus mascotas, que no anduvieran en la calle con el riesgo de que pudieran lastimar a alguien; cuando estábamos por su casa, uno de los perros se regresó y se me dejó venir, saqué mi arma y me defendí de ese perro y luego del otro; en ese momento llegó el dueño y me dijo que por qué le había hecho eso a sus perros, le dije que se metieron a mi casa y atacaron a mi perra y me iban a atacar a mí; el dueño dijo ‘está bien’, me retiré y llegué a la casa”.

David Melgoza indicó que lamenta mucho que haya ocurrido eso, pero “quiero decirles que en mi casa estaba mi familia, mi esposa y una de mis hijas, mi paciente en el consultorio, el papá de la niña y mi jefe de seguridad”.

Añadió: “Quiero aclarar que mi intención nunca fue lastimar a las mascotas por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia; hice exclusivamente dos disparos, uno para cada uno de los animales; la calle estaba vacía, no había niños y no hice más disparos”.

Ante estos hechos en los que se vio envuelto del alcalde morenista, su propio partido se deslindó de él y exigió que las autoridades correspondientes “realicen las investigaciones para que se busque el esclarecimiento de la verdad y, sobre todo, justicia para Buba y Canela”.

A través de un comunicado publicado en la página de Facebook Morena Tangancícuaro, se indicó que los hechos de los que se acusa al alcalde “son totalmente reprochables y merecen ser repudiados por todos los que integramos una sociedad que debe vivir libre de violencia”.

Por lo anterior, “nos deslindamos totalmente del actuar personal y político de lo que el dr. David M.M. representa y nos unimos en la pena y la consternación de lo que la familia compañera de los peluditos ha vivido tras el supuesto actuar cobarde de este personaje en contra de ellos”.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, también se pronunció en torno al tema del asesinato de las perras:

“En Michoacán, condenamos el maltrato y la crueldad hacia los animales, más aún cuando en estos actos participan autoridades que están obligadas a trabajar para consolidar la cultura de la paz y el respeto a la vida. Confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.