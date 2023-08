“El Peluche”, segundo al mando de Los Cenobios, fue funcionario municipal en Cuautepec, Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- Hugo Alberto Macías Arista, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) como segundo al mando de la organización criminal de Los Cenobios, fue funcionario municipal en Cuautepec de Hinojosa durante la gestión (2012-2016) de Gerardo Olmedo Arista, a quien inteligencia estatal también ubica como líder del huachicol.

Macías Arista, El Peluche o El Roñas, fue detenido el 26 de julio, en un operativo de retenes y cateo a tres inmuebles en las localidades de San Juan Hueyapan y Santa María Nativitas en el que participaron el Ejército y la Guardia Nacional, así como la SSPH y la procuraduría de la entidad.

Al presunto “ordeñador” de ductos de Pemex las autoridades locales lo sitúan como lugarteniente de Abel Cenobio Chávez, El Aries, líder de Los Cenobios –antes Los Marinos–, capturado el 18 de abril pasado. A su vez, El Aries heredó el mando de su hermano Marín Cenobio, El Marino, arrestado el 22 de agosto de 2021.

#ConferenciaPresidente | El subsecretario de @SSPCMexico, @Luis_R_Bucio informó que se registraron 17,176 detenidos y fueron presentados ante el MP 16,841. Fue detenido un #Cuautepec, #Hidalgo, un presunto operador del grupo delictivo Los Cenobios, dedicado al #Huachicol. pic.twitter.com/DBEczVo7eW — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) April 18, 2023

Marín había huido la madrugada del 26 de julio de 2021en medio de una balacera entre presuntos traficantes de gasolina y elementos ministeriales, hechos en los que una persona murió y tres resultaron heridas. Ese día festejaba su cumpleaños en la comunidad de Guadalupe Victoria, Cuautepec, con la actuación privada del cantante de regional mexicano Lenin Ramírez.

Lo que dice Transparencia

En la base de registros de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT) aparece que Hugo Alberto Macías Arista fue incluido en 2016 como servidor público de confianza con el cargo de “auxiliar” adscrito al área de Desarrollo Agropecuario, con una remuneración mensual bruta de ocho mil 849 pesos.

No obstante, su inscripción en ese cargo, que es parte de las obligaciones de transparencia del municipio, no la realizó el gobierno para el cual trabajó, sino la administración que le sucedió, la cual anotó que no existen más datos sobre las acciones que desempeñó el ahora interno federal.

“No se cuenta con información precisa, dado que pertenece a la administración anterior”, anotó el área de Recursos Humanos en una actualización del 16 de octubre de 2019.

La puesta a disposición de “El Peluche” en la Fiscalía de Hidalgo.

Foto: PGJH.

El Peluche o El Roñas fue subalterno municipal del entonces alcalde Gerardo Olmedo Arista, ahora también identificado como El Cochiloco, líder del robo de combustibles en la región sureste del territorio hidalguense.

Cuautepec también registró que con Macías Arista se firmó un convenio privado para finalizar su vínculo laboral en septiembre de 2016; es decir, en el momento en el que dejó el poder Olmedo Arista –cuyo periodo concluyó el 5 de ese mes–. En la firma del acuerdo participaron el área jurídica municipal y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo.

En los datos abiertos no se incluye el monto convenido para dar fin a la relación contractual.

Como funcionario, El Peluche elaboró una declaración patrimonial en la que debía dar cuenta de ingresos por actividad pública y privada, más posesiones y posibles conflictos de interés; no obstante que tal procedimiento es obligatorio, el hipervínculo hacia el documento está roto, por lo que no se encuentran resultados.

Olmedo Arista, alcalde y “Cochiloco”

El jefe de El Peluche, Gerardo Olmedo, llegó al cargo de alcalde apoyado por una coalición de los partidos Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI), y fue postulado de nuevo en 2020 por el ahora desaparecido Partido Encuentro Social (PES), ligado, presuntamente, al exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Esa segunda postulación de Gerardo Olmedo como candidato a alcalde se realizó aun cuando el gobierno de Omar Fayad lo había señalado como uno de los cuatro presuntos líderes del huachicol en Cuautepec, aunque no existía orden de aprehensión en su contra.

El Cochiloco perdió la elección, pero al quedar en tercer lugar accedió a una regiduría para el periodo que culminará en 2024; sin embargo, solicitó licencia al cargo en marzo de 2021 para contender como candidato suplente a la diputación del distrito X, de Apan, postulado por el también extinto Fuerza por México.

Gerardo Olmedo El Cochiloco fue visto por última vez en la localidad de Cerro Verde y reportado como desaparecido el 16 de diciembre de 2022.

Lo que dicen los informes de inteligencia

Un informe militar, filtrado por Guacamaya Leaks, sitúa como presuntos implicados en la sustracción ilegal de crudo a El Cochiloco, a El Peluche, a Los Cenobios y al actual alcalde Manuel Fermín Rivera Peralta, quien llegó al cargo postulado por el PRI.

Tras su detención en Hidalgo, Hugo Alberto Macías, también objetivo prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue ingresado en un centro penitenciario federal con la imputación de delincuencia organizada en la modalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Para las autoridades de inteligencia federal, Los Cenobios son una organización asentada en Cuautepec que se dedica a la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos, al trasiego de combustibles en gran escala y al tráfico de narcóticos.

Las autoridades consideran también que Los Cenobios se han hecho de base social en varias localidades del municipio por medio de involucrar a pobladores en la cadena delictiva.