Consejera de Morena en BC condicionó apoyos a favor de Adán Augusto (Audio)

TIJUANA, BC. (apro).– Una funcionaria de la Secretaría de Bienestar de Baja California fue grabada cuando condicionaba la entrega de apoyos a un líder comunitario, pues amenazó con dejar de otorgarlos si no estaba a favor del aspirante Adán Augusto López Hernández, en lugar de Claudia Sheinbaum Pardo.

El audio, grabado de una llamada telefónica y que circuló ayer por distintas plataformas digitales, puso en evidencia a Valeria Oseguera Herrera, coordinadora estatal de la Secretaría de Bienestar en la entidad, además de consejera del partido Morena.

De acuerdo con la grabación, el líder comunitario narra que “un compañero” lo invita a trabajar como coordinador del quinto distrito, a lo que la mujer cuestiona: “¿El quinto con quién? Porque de Adán Augusto yo soy y el secretario (Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán) es el coordinador estatal de Adán Augusto, ¿de quién?”.

Luego, el hombre aclara: “No, no, pues acá es con Claudia (Sheinbaum)…”, por lo que la coordinadora lo interrumpe.

“Ah, ok. Entonces nomás checa: pon en una balanza qué te conviene: si realmente donde estoy yo, que mi jefe es el de Bienestar, donde están los programas, donde está todo. O sea, tienes que ser muy, porque, al final de cuentas, si no después te quedas sin nada de apoyos”, le advierte Oseguera Herrera.

Dicho audio tiene al menos dos versiones: uno de 3:27 minutos, que circuló en TikTok, y otro de 11:54 minutos, este último difundido en su totalidad por el portal de noticias Punto Norte.

El secretario es Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, actual titular de la Secretaría de Bienestar de Baja California, y forma parte del círculo cercano de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En el audio, Oseguera Herrera incluso se jacta de la supuesta influencia de su mando superior, conocido popularmente como “Netza”, con quien también presume cercanía.

“Te voy a decir una cosa: el que mueve el partido de Morena, ¿quién crees que es? Mi jefe, Netza. Es el jefe del partido de Morena en el Estado. Y por algo me puso a mí, coordinadora del quinto (distrito) porque somos sus cartas fuertes… lo que deberías de hacer es (decir) ‘¿sabes qué? Ya estoy apoyando a la licenciada Valeria, es la coordinadora de Bienestar, y estamos apoyando a Adán Augusto’. Así de fácil”, según alardea.

Luego, vuelve a la presión para que apoye al grupo a favor del exsecretario de Gobernación.

“Valora la balanza: el mero mero, el que mueve, en el Estado, de Morena, es mi jefe, y es el de Bienestar”, afirma Oseguera Herrera, quien incluso agrega que la diputada Julieta Ramírez –pareja de Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán– se acomodará como senadora e, incluso ella, como diputada.

“Estamos con la gente más pesada trabajando… yo estoy participando para una diputación. ¿Por qué crees que me dieron a coordinar el quinto distrito?”, según indica en el audio.

Despide gobernadora a funcionaria

Tras darse a conocer el audio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó el despido de Valeria Oseguera Herrera, según afirmó este miércoles en su “Mañanera con Marina del Pilar”.

Cuestionada por la prensa, afirmó que desde el inicio de su administración ya le había advertido al funcionariado que evitara estas prácticas porque “son un gobierno distinto”, y que no podían condicionar los apoyos por cuestiones electorales o internas.

“Por eso ayer, justamente, que vi el video que publicó (el portal de noticias) Punto Norte, solicité y di la instrucción de que inmediatamente se le pidiera la renuncia a esta persona, porque no es la instrucción que nosotros dimos”, dijo en torno al caso de Oseguera Herrera.

La gobernadora, en la recta final de su conferencia, aseguró que el actual secretario de Bienestar de Baja California, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, y además jefe de Valeria, desconocía la situación.

“Netza no sabía, Netza no sabía. Hay funcionarios que de repente pueden llegar a ‘charolear’ y decir ‘a mí me dijeron, me dieron la instrucción, yo soy, trabajo con…Y lo he dicho muchas veces: Marina puede tener muchos amigos, pero la gobernadora no. La gobernadora no va a permitir este tipo de conductas”, remarcó.

Por su parte, Jáuregui Santillán fue llamado por Ávila Olmeda y aseguró que desconocía este tipo de prácticas de su subalterna, a quien conocía desde la campaña de 2021, al ser Oseguera Herrera candidata a diputada por el PRD en el 2019.

El secretario de Bienestar intentó defenderse ante los cuestionamientos de la prensa.

–“Numero uno: no hay que asumir que es mi mano derecha. No hay que asumir, no… hay que ser muy claros”, expresó, para luego repetir que su proyecto “es diferente” y que son “la esperanza de México”.

–“Lo que sucedió ayer con esta funcionaria…”, comenzó, pero fue corregido por la gobernadora.

–“Exfuncionaria”, aclaró ella.

–“Exfuncionaria, perdón, queda muy claro que hay personas que aún no entienden en qué gobierno trabajan”, continuó “Netza”.

Posteriormente, Jáuregui Santillán afirmó que entregan los apoyos sociales sin “clientelismo” ni “sectarismos”, además de asegurar mostrarse sorprendido cuando es mencionado en el audio en cuestión.

“Ay, cabrón, soy (Carlos) Salinas de Gortari… ¿soy yo del que están hablando, dije?”, según recordó ante la prensa que estaba en el lugar, frase que generó una risa nerviosa a Marina del Pilar.