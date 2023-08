Salomón Jara es un “delincuente electoral”: PAN Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).– La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, calificó de delincuente electoral al gobernador Salomón Jara Cruz por promocionar con el erario a “corcholatas” como Claudia Sheinbaum y denostar con calumnias y difamación a adversarias como la senadora Xóchitl Gálvez.

“El señor Jara está convertido en gerente de campaña, es un delincuente electoral, está obligado a abstenerse de promocionar a las corcholatas y de denostar a los y las adversarias políticas, además de cometer calumnias y difamación”, puntualizó.

Y luego arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Salomón Jara al afirmar que “para zánganos solo basta con que el mandatario estatal y el federal informen de qué han vivido, sino es de la política, es decir viven a costillas del pueblo, nunca han trabajado como lo hace todo oaxaqueño honrado, sea como profesionista, comerciante, en el taller, el campo o cualquier otro que les exija esfuerzo para mantenerse, así como a sus familias”.

Es por ello que desde el Comité Directivo Estatal del PAN “exigimos al gobernador Salomón Jara que deje de ocupar los recursos públicos del pueblo de Oaxaca para denostar al Frente Amplio por México y particularmente a la senadora Xóchitl Gálvez, con agresiones y descalificaciones fuera de contexto”.

Woolrich Fernández consideró que es cinismo vergonzoso mentir descaradamente y poner en boca de la senadora palabras ofensivas que no son ciertas contra los pueblos del sur del país.

El mandatario estatal acusó a la senadora Xóchitl Gálvez de calificar de “flojos” a la población del sur del país; sin embargo, eso es “totalmente falso, ella ya aclaró que sus palabras nunca fueron esas ni el contexto fue el atribuido. Para zánganos solo basta con el mandatario estatal y el federal”, reiteró.

La panista consideró que “es deplorable que mal informen a la población haciendo uso de la infraestructura y recursos del erario del estado, en vez de informar las acciones concretas que hace el mandatario estatal para revertir los graves efectos de la pobreza extrema de Oaxaca.

Expresó que “si de verdad quiere combatir la corrupción, debería rendir cuentas del punto de acuerdo publicado en la Gaceta del Senado de la República el 15 de febrero de 2018 (LXIII/ 3SPO-77-2207/ 78754), en el que la fracción parlamentaria del PRI exhortó al gobierno de Oaxaca a ampliar las investigaciones y auditorías a los recursos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, por el desvío de mil 200 millones de pesos por parte del entonces coordinador estatal de Morena en Oaxaca y hoy gobernador Salomón Jara”.

Y agregó que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, de acuerdo al ejercicio fiscal 2023, tiene destinado este año 275 millones 453 mil 617 pesos, que está usando para interferir en el proceso electoral.

La jurista precisó que, de forma ilegal, el mandatario en su conferencia mañanera ocupa además la transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), a la que se asignaron este año 63 millones de pesos adicionales, para fines políticos.

Hizo hincapié en que mientras siguen los feminicidios, el gobernador destina 31 millones de pesos a la secretaría de las Mujeres y 47 millones de pesos a la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero para la “promoción” política” destinó 275 millones de pesos.

Entonces, “es evidente cuáles son sus prioridades, no combatir la pobreza, no ayudar a la población indígena ni a las mujeres, sino dedicarse a las descalificaciones a los y las políticas que no son de Morena”, añadió.