En Morelos, los criminales “se esconden como ratas”: Cuauhtémoc Blanco

CUAUTLA, Mor. (apro).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que los presuntos criminales que generan violencia en Morelos “se esconden como ratas”, pero “pronto los vamos a atrapar”.

El mandatario admitió que la violencia es un problema creciente en la entidad que terminará cuando se nombre a un nuevo fiscal estatal.

Aunque no los identificó por nombre o alias, Blanco sostuvo que hay dos personajes que están generando la violencia en la entidad, la cual ha dejado más de 30 víctimas en la última semana.

“No te lo puedo decir, porque imagínate, te lo digo y ellos se van a esconder como ratas. Estamos haciendo todo lo posible por detenerlos, pero no es fácil porque se mueven en diferentes estados”, declaró.

“Nosotros estamos trabajando con el gobierno federal, primero Dios todo se va a recomponer cuando se ponga al nuevo fiscal. Pero nos tienen que mandar la orden de la Ciudad de México, para enviar la terna y que no haya impunidad. Cuando se elija al nuevo fiscal, hablaré con él. Hay mucha impunidad, ha habido asesinatos, que al final es una pelea, una disputa entre la delincuencia organizada”, sostuvo el gobernador.

El fiscal Uriel Carmona Gándara fue detenido por autoridades de la Ciudad de México y está siendo procesado por diversos delitos en la capital del país. No obstante, el gobernador de Morelos no tiene claro si el cargo está vacante o no. “Todavía no nos avisan de la Ciudad de México, de allá tienen que decirnos”, dijo el exfutbolista.

En entrevista, luego de inaugurar el ciclo escolar en una primaria de Cuautla, el mandatario fijó como plazo para iniciar el proceso de elección de un nuevo fiscal, la fecha de la audiencia de Carmona Gándara en la Ciudad de México.

Dijo que “será, me parece que el 3” de septiembre, aunque en realidad la fecha fijada por el juez es el jueves 7. Según los cálculos del mandatario, en esa audiencia se definirá si la fiscalía general está vacante o no.

Durante la semana que terminó el domingo, fueron casi 30 las víctimas que dejó como saldo la violencia. Entre los casos de la semana pasada, destaca que el lunes 21 los restos de una persona fueron dejados en tres distintos puntos de Cuernavaca, además de otras víctimas. El miércoles fue un día muy violento: en Temoac, dos paramédicos fueron asesinados; en Xochitepec, un policía vial fue baleado y murió, y un militar retirado fue asesinado en Cuernavaca.

El sábado por la mañana se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en Cuautla. Durante la madrugada del domingo, sujetos armados ingresaron al antro Climaxxx, ubicado en la carretera Cuernavaca-Cuautla, y mataron a dos personas y luego se dieron a la fuga.