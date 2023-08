Cabeza de Vaca amenaza con demandar a periodista que publicó “Campo de Exterminio”

MONTERREY, N. L. (apro).- La periodista Martha Olivia López, directora del portal “En un 2x3”, de Tamaulipas, denunció que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca pretende acallarla con un mensaje en redes sociales, luego de que revelara que varias osamentas fueron descubiertas en un predio donde está el rancho del político, en Reynosa.

La periodista radicada en Ciudad Victoria refirió, en entrevista, que el viernes 25 de agosto dio a conocer la nota, después de que integrantes del Grupo de Búsqueda Colectivo Amor por los Desaparecidos le comunicara, un día antes, que habían encontrado fosas clandestinas en el rancho La Retama, de ese municipio fronterizo.

En la publicación, Olivia López señala que el “Campo de exterminio” está en un ejido que fue comprado casi en su totalidad por el exgobernador, “a través de una de sus empresas fachada”, según dio a conocer en marzo de 2021 el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto.

Luego de la nota, la comunicadora teme por su seguridad, pues siente que el mensaje de Cabeza de Vaca puede animar a personas que se sintieron afectadas por las críticas que hizo a su gobierno: “Sí, tengo miedo, porque si al exgobernador, con todo lo que ha hecho, no le han movido ni un pelo, hay muchos Gopes (Grupo de Operaciones Especiales) que andan libres, muchos policías estatales y gente oscura, y tengo miedo de que algún oficioso haga algo”.

De igual forma, percibe que el político albiazul busca que ya no siga difundiendo información que le afecte, como lo hizo a lo largo de su sexenio en Tamaulipas.

“Percibo un intento de acallarme, porque durante el sexenio de García Cabeza de Vaca fui una corresponsal incómoda. Él me invisibilizó, no me pelaba ni me daba entrevistas. Al final siento que lo que quiere es que ya no hablemos de eso, de lo que siempre hemos estado diciendo, los números para contrastar la información que daba”, dice.

La réplica

En respuesta a los señalamientos, el exmandatario de Tamaulipas en el sexenio 2016-2022 publicó el mismo día en que se difundió la nota, en su cuenta de X @fgcabezadevaca, que el rancho no era suyo y que se reservaba el derecho de emprender acciones legales contra el sitio de Olivia López.

Escribió el panista: “Respecto a la nota publicada por @EnUn2x3 donde se hacen acusaciones a mi persona, aclaro que es totalmente falso que yo sea propietario del recinto mencionado en el ejido La Retama, así como los hechos que dolosamente me imputan. Qué poca ética periodística. Me reservo el derecho de proceder legalmente contra el autor de la nota”.

El abogado Javier Coello Trejo, apoderado legal del panista, le hizo llegar a la periodista también una carta en la que le menciona que hay dolo y falsedad en la publicación que relaciona al exsenador con el campo de exterminio.

“Es necesario aclarar que es totalmente falso que mi representado sea propietario o tenga alguna relación con la propiedad o los actos cometidos en él”, señaló en relación a La Retama.

La periodista aclara que fue ella quien hizo la relación entre el predio donde fueron encontrados los restos humanos y Cabeza de Vaca, y no los buscadores encabezados por Edith González y Andrés Ménedez, a quienes deslinda del señalamiento al político que se dice difamado.

“Quiero aclarar que lo único que me dijo el Colectivo es que en el ejido La Retama habían encontrado un centro de exterminio. Yo, en el contexto de la información, digo que La Retama es de Cabeza de Vaca. En mi nota pongo las ligas donde Santiago Nieto dice que el rancho casi en su totalidad es de Cabeza de Vaca y consta en los debates de la sección instructora”, dice, en relación al juicio de procedencia que fue emprendido en contra del exmandatario.

Olivia López considera insólito que Cabeza de Vaca, quien recientemente fue nombrado coordinador de la mesa de seguridad del Frente Amplio por México, pese a tener acusaciones por delitos federales, no se enterara de los comentarios insistentes que hacían los lugareños de La Retama sobre la posible actividad criminal que ahí se registraba.

“Creo que lo que más le impactó a Cabeza de Vaca es que siendo asesor de seguridad del frente se descubra esto. Yo sólo consigno hechos. Este predio se da a conocer gracias a que ya no están los mismos policías, porque la gente del ejido sabía lo que pasaba, pero no denunciaba porque eran ellos mismos, ahora pueden estar disfrazados ahí, pero ya no están protegidos por Cabeza de Vaca”.

“La gente sabía que ahí pasaba algo extraño, pero callaba porque estaban atemorizados. Por eso ahora empiezan a salir fosas clandestinas aquí y allá. Por eso se nos hizo muy ilógico en Tamaulipas el nombramiento de Cabeza de Vaca como asesor en seguridad, por los números tan negativos que dio en seguridad. En su sexenio desaparecieron dos personas diarias, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional de Búsqueda en sus reportes”, concluye Olivares.

El pasado 27 de agosto, el organismo Artículo 19 emitió un comunicado de respaldo a Martha Olivia y reprochó las amenazas que ha recibido del exgobernador.

“Articulo 19 condena la amenaza legal contra Martha Olivia López, directora del medio digital En un 2x3, corresponsal del Canal Catorce del SPR, colaboradora de “Astillero Informa” y “Rompeviento TV”, por parte de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (…). Este tipo de amenazas busca amedrentar la libertad de expresión de periodistas y medios al intimidar a la prensa para que no se publique cierta información sobre el actuar de personas funcionarias públicas.”, dio a conocer el organismo autónomo que defiende la libertad de prensa.

Además fue difundido un video en el que periodistas, académicos y activistas respaldan a la directora de En un 2x3, y reprochan la persecución de la que es objeto.