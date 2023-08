Violencia criminal sin tregua en Chiapas; siete muertos en municipios de la frontera sur

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- En el segundo día de clases, padres y madres en una amplia zona de la frontera sur chiapaneca corrieron por sus hijos a las escuelas para regresarlos a sus casas y ponerlos a salvo de una serie de enfrentamientos, emboscadas, patrullajes, bloqueos y retenes de grupos del crimen organizado que disputan el control del territorio, hechos en los que esta mañana al menos siete personas fueron asesinadas.

Desde muy temprano, grupos armados del Cártel de Sinaloa (CDS) iniciaron una embestida en contra de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los diferentes puntos que controlan en esta región que abarca los municipios de Comalapa, Amatenango del Valle, Mazapa de Madero, Motozintla, Chicomuselo, Siltepec, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo, El Parral y hasta algunas comunidades Chiapa de Corzo.

En el tramo Chicomuselo-Siltepec, a la altura del lugar denominado Malpaso, una camioneta Tacoma color negra fue emboscada por un grupo de hombres armados. Siete personas vestidas de negro quedaron abatidas en el lugar de los hechos, según puede verse en imágenes que empezaron a circular en redes. Versiones extraoficiales hablan de nueve acribillados.

Uno de los asesinados viajaba en motocicleta delante de la camioneta Tacoma. El conductor de la camioneta, que yacía fuera de ella, llevaba una insignia de la bandera mexicana y la palabra “México” en la manga de su sudadera negra.

En varios municipios de la zona fronteriza de la entidad, padres y madres de familia corrieron hacia jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y preparatorias para sacar a sus hijos de los centros educativos, ante el pánico y la zozobra que provocó la movilización de convoyes de grupos armados y las persecuciones policiacas y militares.

Una página en redes sociales, llamada “Policías en Acción Chiapas”, que administran policías estatales y municipales de forma anónima, con información de primera mano en materia de seguridad pública y usada para comunicarse entre los uniformados, difundió esta mañana un mensaje:

“Cuídense, si no tienen nada que hacer fuera de sus casas, no se muevan; los que tenemos que trabajar, cuídense, traten de no circular en la noche; reportan presencia de la delincuencia organizada en varios puntos de la geografía de Chiapas. Comandos, utilicen todo el equipo de protección que tengan a su alcance, esto se va a poner peor.”