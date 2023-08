Enrique Alfaro revela que en los últimos días ha recibido amenazas

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de informar una reducción en homicidios y otros delitos en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro denunció que ese es el motivo del porqué él y sus funcionarios han recibido amenazas, sin especificar de dónde provienen.

“Los resultados, los avances que tenemos explican también el porqué de las agresiones de los delincuentes contra nuestras corporaciones y porqué las amenazas que hemos recibido algunos de nosotros en los últimos días”, dijo mediante un video compartido en redes sociales.

Sin embargo, dijo que “el mensaje es claro: nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a parar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rajar, vamos a seguir trabajando”.

Enrique Alfaro explicó que Jalisco está por debajo de la media nacional, con 765 delitos por cada 100 mil habitantes, y se coloca en el número 19 de los estados del país.

Añadió que, en julio de 2018, se cometieron un total de 5 mil 554 delitos relacionados con el robo de vehículos, de personas, casas, negocios, cuentahabientes y carga pesada, y en el mismo mes de este año, suman 2 mil 111.

Con ello, dijo se alcanzó una reducción del 62% en Jalisco, y julio de 2023, es el mes con la incidencia delictiva más baja de su sexenio.