Apicultores mayas de Campeche denuncian incumplimiento de suspensiones de amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes denunciaron el incumplimiento de suspensiones amparo con las que buscan proteger a las abejas luego de la mortandad ocurrida en Hopelchén, Campeche.

Tras la muerte generalizada de la especie registrada en las últimas semanas de marzo, la más grave de la que se tenga conocimiento, apicultores tramitaron diversas demandas de amparo por la violación del derecho a un medio ambiente sano.

Señalaron a diversas autoridades federales como las responsables del menoscabo ambiental por la deforestación y uso de agroquímicos, estos últimos, señalan, causante de la muerte de las abejas.

Son cinco demandas de amparo que se siguen en juicio de garantías en el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, órgano jurisdiccional que otorgó suspensiones definitivas para que las autoridades señaladas actúen contra los daños de la que son objeto esta especie y las comunidades mayas que la protegen.

No obstante, denunciaron, a más de un mes que comenzaron a dictarse estas medidas cautelares a su favor, no se han cumplido. Reunidos en la ciudad de Campeche, con Leydy Pech, defensora de la especie a la cabeza, pidieron sanciones para quienes no estén respetando las medidas cautelares impuestas por una juez federal.

“A pesar de las diversas denuncias presentadas por la deforestación y la siembra ilegal de transgénicos, han omitido realizar las investigaciones pertinentes y sancionar a los responsables”, expuso Pech.

Las autoridades señaladas son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Además de la gobernadora Layda Sansores San Román.

El pasado 22 de marzo, los apicultores del municipio de Hopelchén se percataron que millares de abejas yacían muertas en el suelo -una de las zonas más importantes de producción de miel en México-. Inmediatamente señalaron las actividades de fumigación con agroquímicos, altamente tóxicos para la especie, como la causante del desastre.

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), según los documentos tipo peritaje a los que se tuvo acceso, confirmó que hubo en esos días fumigaciones con agroquímicos, que fueron a dar hasta las colmenas.

La lucha del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes continúa, pues buscan prevenir una catástrofe aún mayor en otras zonas de producción y cultivo de abejas, como en Yucatán y Quintana Roo.