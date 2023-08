Exigen en Chihuahua justicia para personas desaparecidas

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A nombre de los familiares de las personas desaparecidas en la década de los 70, Laura Gayán Saldívar solicitó públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia para pedir personalmente el cumplimiento del decreto de esclarecimiento histórico que promulgó en el caso de las personas desaparecidas.

Laura Gaytán es hermana de Óscar Javier Gaytán Salvídar, quien desapareció en 1974. Hoy habló frente a las familias de decenas de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, donde el registro es de más de 3 mil 500, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Hoy colocaron 207 placas con nombres de personas desaparecidas. Grabaron 220 placas, pero el espacio de 13 quedó sin los nombres porque hace diez días localizaron los restos de por lo menos 10 personas en la comunidad El Mimbre del municipio de Coyame, que podrían ser 13 hombres desaparecidos el 25 de septiembre de 2021.

La Fiscalía aún no tiene los resultados para confirmar o no la identidad de los trece hombres desaparecidos en el desierto fronterizo, cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Un menor de edad fue liberado y es quien testificó que el grupo fue interceptado y privado de la libertad, por un grupo armado.

Aunque algunos familiares que acudieron al acto conmemorativo intuyen que son sus familiares, por las señas que les han mostrado, la incertidumbre carcome su mente y su corazón.

Rocío Martínez, esposa de Benigno Álvarez, uno de los hombres desaparecidos, habló a nombre del grupo de familias del caso Coyame, que asistió:

“Es un día difícil para todos nosotros (…) este mural es para que las demás personas vean que los desaparecieron injustamente. Para nosotros, las familias de los trece, es difícil estar aquí con ustedes y pasar esta manifestación. Nos pararnos aquí con un nudo en la garganta porque no sabemos si nuestra lucha vaya a terminar aquí, pero sabemos que nos faltan más y que estamos con ustedes a pesar de los resultados que se obtengan.

“(…) Nos sentimos satisfechas porque si no están ellos, encontramos a unos de los de ustedes. Si están, vamos a seguir con esta lucha y probablemente seguiremos porque faltan otras cosas como pedir justicia. Yo nunca me imaginé pasar por esto, nunca me imaginé conocer a gente tan solidaria, tan empática que me brindaron y me acogieron en sus brazos desde el primer momento que llegué, y yo creo que ustedes se sienten igual”, dijo Rocío al agradecer el acompañamiento que le ha dado el Centro de Derechos de las Mujeres (Cedehem)

Rocío Martínez llamó a las familias a seguir presionando a las autoridades, porque sólo exigiendo, gritando y presionando, han logrado que investiguen y encuentren la fosa clandestina que localizaron en El Mimbre. La noticia se conoció por una filtración a medios de comunicación locales, pero hasta ahora, no hay resultados de la investigación.

Incluso, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, tuvo que ofrecer una disculpa a los familiares en una rueda de prensa por la información sensible que se filtró.

“Aquí vamos a seguir pase lo que pase, igual en sus búsquedas, porque todos los desaparecidos nos pertenecen a todos”, remató.

La semana pasada se hizo público, a través de una filtración a medios de comunicación, que la fiscalía había encontrado una parte de este grupo en la localidad de El Mimbre, dentro del municipio donde fueron vistos por última vez.

Aunque el fiscal César Jáuregui dijo en conferencia de prensa que hay fuertes indicios de que se trate de este grupo, siguen esperando los resultados de las pruebas de ADN para hacer oficial la identificación.

Gómez Escárcega dio a conocer que de las trece personas, la mayoría son chihuahuenses, uno de Durango, uno de Querétaro y uno más del Estado de México.

POR LOS DESAPARECIDOS DE ANTES Y LOS DE AHORA

Laura Gaytán reclamó en el mismo evento que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, tuvo mucho que ver con la operación Cóndor hasta la fecha y no ha dado ninguna señal de interés por esclarecer los hechos y hacer justicia.

Luego de agradecer los esfuerzos del Cedehm, Gaytán dijo:

“Aquí frente a esta siniestra institución estatal, que representa a la doblemente siniestra institución federal, que por años han violentado derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, quiero decir a nombre de sobrevivientes y de los colectivos de sobrevivientes de la guerra sucia unas palabras. Voy a empezar por decirles un fragmento de un poema de Óscar César Gagiola, hecho por su hermano desaparecido político en Sinaloa, de la década de los 70”.

Una vez que leyó el poema, reclamó que esta fecha, el 30 de agosto, día de la desaparición forzada, no debería existir en ninguna parte del plantea, porque no debería desaparecer nadie.

“La misma gravedad reviste que se haya cometido por motivos políticos como ocurrió en los años negros de la impune y despiadada escalada de represión y exterminio que implementó el Estado mexicano contra luchadores sociales y grupos opositores el régimen. Lo mismo son las víctimas que vinieron años después, a los años de ingobernabilidad del periodo neoliberal por las pésimas decisiones de los gobiernos corruptos”.

En el sitio de memoria, familiares de personas desaparecidas en la guerra sucia colocaron las placas con los nombres de: Alicia de los Ríos Merino, Jacobo Félix García. Lorenzo Soto Fernández, Leticia Galarza Campos, Cástulo Bustillos Aguilar, Jorge Varela Varela, Benito Espinoza Lucero, José de Jesús Corral García, Olga Navarro Fierro y Oscar Javier Gaytán Saldívar.

“Han sido incluidos en este sitio al lado de las hijas e hijos de ustedes que también son nuestros, porque nos une la esperanza, la rabia, la dignidad y la esperanza”, concluyó Laura Gaytán.

Por la mañana, las familias asistieron a una misa celebrada por el sacerdote y luchador social, Camilo Daniel. Posteriormente marcharon del templo del Sagrado Corazón de Jesús hacia el memorial de las personas desaparecidas.