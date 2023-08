Alfaro: Jalisco no distribuirá los libros de texto hasta que se resuelva el amparo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro informó que en Jalisco no se distribuirán los libros de texto gratuitos hasta que se resuelva el proceso jurídico tras el amparo que interpuso la Unión de Padres de Familia, y advirtió que “no se va a dogmatizar o ideologizar a nuestros estudiantes”.

“Lo que está detrás de esa suspensión no es el contenido de los libros, es un problema de procedimiento, y es lo que tiene que resolver la instancia judicial que tiene el asunto en sus manos (…) En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, refirió.

También el gobernador indicó que “aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes, así de claro”.

El mandatario subrayó que la educación en Jalisco “no está condicionada por este conflicto”.

Recordó que Jalisco desde 2019 tiene la plataforma digital educativa “Recrea”, la cual está vigente y homologada con el gobierno federal, y que en su creación participaron sindicatos, alumnos, maestros y padres de familia.

Recalcó que Jalisco tiene “su propio proyecto educativo” por lo que con o sin libros de textos, se impartirán las clases, acorde “a las necesidades nacionales”.

Afirmó que hasta el 31 de julio, el 93% de las escuelas públicas de la entidad están conectadas a la plataforma Recrea y a más tardar el día 28, fecha en que inician las clases, estarán todas.

Para las escuelas que carecen de computadoras, dijo Enrique Alfaro que se les entregará al menos una en este año a cada maestro de primaria, y en 2024 en secundaria y preescolar tendrán una laptop, con el fin de sustituir los materiales impresos.

Además, dijo que cuentan con folletos de Recrea que se podrían distribuir, si no se resuelve la suspensión de entregar los textos gratuitos, o incluso imprimirían material de apoyo para respaldar los cursos.

También consideró que los libros de texto gratuitos deben corregir sus errores y citó algunos ejemplos.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que a la entidad llegaron casi el 70% de los libros requeridos.

Esto significa que se cuentan entre seis y siete millones de libros de texto gratuitos, los cuales están en una bodega, y que en total recibirían 11 millones.

“Tenemos todo preescolar completo, tenemos casi toda la primaria, nos faltan algunos libros de quinto y sexto de primaria en nuestros almacenes y los libros de secundaria ya se nos advirtió que estarán llegando hasta octubre (…) pero más o menos estamos hablando de alrededor de entre nueve y once millones de libros”, mencionó.