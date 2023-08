Ayuntamiento de Morelia borra memorial de periodistas y después se disculpa

MORELIA, Mich. (apro).- Tras las protestas generadas porque trabajadores del Ayuntamiento borraron el memorial sobre periodistas michoacanos desaparecidos y violencia contra las mujeres, ubicado en la Plaza de la Paz, el presidente municipal de esta capital, Alfonso Martínez Alcázar, emitió una disculpa pública por lo que atribuyó a “un error de comunicación” y ofreció la restitución de los murales.

A través de un pronunciamiento expresado por la periodista Patricia Monreal, la organización #NiUnoMásMichoacán manifestó su “enérgica condena” a la determinación del ayuntamiento moreliano de desaparecer el mural alusivo a las víctimas del gremio periodístico.

“Apostar por borrar la memoria en un país que acumula más de 150 periodistas asesinados en este siglo y 28 desaparecidos, es sin duda un signo de enorme preocupación, y evidencia un profundo desdén hacia la lacerante realidad que enfrentan día a día quienes ejercen el periodismo”, indicó la periodista.

Luego de exigir una explicación del hecho y que se restaure el mural, la organización recordó que esa acción del Ayuntamiento se suma a las acciones de represión de la Policía Municipal durante la marcha del 8 de Marzo de 2021, cuando agentes municipales golpearon a una reportera y agredieron a otros integrantes del gremio.

La organización feminista Libres Morelia también se sumó a la protesta por la eliminación del mural alusivo a la violencia contra las mujeres, que estaba en la avenida Héroes de Nocupétaro, también en la Plaza de la Paz, y pidió la intervención de la directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualad Sustantiva (Immujeres), Nuria Gabriela Hernández Abarca.

Ante las denuncias públicas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán anunció la apertura de una carpeta de investigación contra el Ayuntamiento de Morelia por la eliminación de los murales de los periodistas y las mujeres, por violación al derecho al recuerdo y a la visibilidad.

En un comunicado, el organismo humanitario recordó que ambos murales fueron pintados en la Plaza de la Paz para mantener la memoria de la violencia que afecta a los periodistas y a las mujeres en Michoacán, además de que al tratarse de memoriales se convierten en patrimonio histórico e inmaterial y son elementos de prevención de la violencia institucional, estructural o sistémica, para evitar la repetición de violación a derechos humanos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Morelia informó mediante un boletín que el mural de los periodistas que se encontraba en La Plaza de la Paz, será restituido y que trabajará con los grupos de mujeres que así lo deseen en el diseño del mural que habrá de pintarse en la zona en reconocimiento y visibilización a las violencias que se registran contra ese sector de la población.

Apuntó que el mural de los periodistas se pintó en octubre de 2022 con la anuencia del Gobierno Municipal y en febrero de 2023 se restauró por la propia administración local.

Actualmente, indicó, la Plaza de la Paz es objeto de una intervención integral de recuperación donde se pintarán varios murales por artistas locales y extranjeros de reconocimiento internacional.

“Es importante destacar que varios de los murales se encontraban vandalizados en mayor o menor medida, de ahí la decisión de rehabilitarlo sin ánimo de borrar, suprimir o eliminar demandas”.

En este contexto, puntualizó, se hará una invitación para que también los periodistas participen en el diseño de nuevas obras.

Respecto del incidente de los murales, la mañana de este lunes el alcalde moreliano, Alfonso Martínez, explicó:

“Fue un error de comunicación, por lo cual yo pido una disculpa pública a los medios de comunicación, no fue la intención borrar la memoria histórica, yo me he sumado a los reclamos de los periodistas por las condiciones de inseguridad en sus actividades, de los ciudadanos en tránsito, me uno al llamado a levantar la voz”.

El funcionario ofreció buscar de manera consensuada con los periodistas y los colectivos responsables del mural la restitución de esa obra, a cargo de los creadores originales o de algún otro artista.