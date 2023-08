Violencia en Guerrero: asesinan a cuatro hombres y queman una unidad de transporte en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Este lunes, la capital del estado vive una nueva jornada de violencia criminal. Por la mañana en la vía pública cuatro hombres fueron asesinados, tres de ellos conductores de transporte, y una unidad fue incendiada.

Como consecuencia, el servicio de transporte se suspendió en la zona oriente de Chilpancingo y hacía los municipios de Tixtla y Chilapa.

Esto se suma al asesinato este fin de semana en la entidad de 14 hombres y una mujer, además del atentado a balazos en Iguala contra Zulma Carvajal, sobrina del senador Félix Salgado y prima de la gobernadora.

En medio de la crisis de inseguridad, la gobernadora Evelyn Salgado, postulada por Morena, acusó violencia de género en su contra e intentos de “descarrilar” su gobierno por su “combate a la corrupción”.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal reportó que a las ocho y media de la mañana hombres armados asesinaron a balazos a tres choferes de unidades tipo Urvan de la ruta oriente en el crucero de la colonia Los Ángeles, cerca del libramiento hacía la ciudad de Tixtla. Una de las unidades fue incendiada, mientras los cuerpos de los conductores quedaron en el piso. Esto provocó pánico entre la población en una de las rutas más populares de la ciudad.

Agresión a choferes de transporte público en Chilpancingo. Foto: Cortesía

De manera simultánea y a dos cuadras del lugar se reportó otro ataque en una marisquería de la colonia El Encanto. Un hombre fue asesinado por proyectil de arma de fuego.

Los hechos provocaron que el servicio de transporte de esa zona fuera suspendido, al igual que la ruta hacia los municipios de Tixtla y Chilapa.

Estos sucesos se inscriben en una serie de hechos de violencia criminal que han cobrado la vida de al menos 10 conductores en Chilpancingo y Tixtla desde el 7 de julio.

En ese contexto, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández (Morena), captada en una reunión con un presunto capo, dijo en conferencia de prensa que la crisis de violencia es de índole federal y que también ocurre en otros municipios.

“Estamos hablando del tema del transporte y esto no me corresponde. ¿Cómo decir algo de lo que yo no tengo información? Eso lo tiene que emitir la Fiscalía”, deslindó.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, acompañada de los representantes de los poder Legislativo y Judicial, así como de la Sedena, pronunció la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno:

“Como primera mujer en gobernar este estado, hago frente a diversas voces, algunas desde la oscuridad y sin sustento, con perversión, calumnias y ofensas buscan engañar a un pueblo informado. Desde la clandestinidad intentan desvirtuar nuestros esfuerzos, con especial nostalgia por los privilegios ostentados en el pasado.

“Con especial interés y resistencia por los cambios realizados, particularmente en el combate a la corrupción y la impunidad.

“Soy orgullosamente mujer, joven y madre de familia y eso para muchos es motivo para violentar y descalificar. A pesar del avance del feminismo, existen posturas que censuran y vulneran a las mujeres”, dijo la mandataria resguardada con un fuerte dispositivo de seguridad.

Camionetas dañadas de la ruta Los Ángeles-Mercado: la marcada con el número económico 44 incendiada; y las 54 y 25 presentan impactos por proyectil de armas de fuego.