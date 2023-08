Marina retira seguridad a alcaldesa de Manzanillo, quien ha sufrido dos atentados

COLIMA, Col. (apro).- La Secretaría de Marina (Semar) retiró los elementos de seguridad que había asignado para la custodia de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, pese a que en poco más de cuatro años ha sido víctima de dos atentados.

La edil de origen morenista contaba con protección de la Semar desde finales de 2018, pero de manera intempestiva el pasado jueves 3 le fue suspendido el apoyo con el argumento de que esa corporación no es la instancia indicada para brindarle ningún tipo de refuerzo en su cerco de seguridad

En entrevista, la alcaldesa informó que tras los ataques armados sufridos en 2019 y en 2022, contaba con un equipo de seguridad de entre 13 y 15 elementos, pero tras el retiro de los efectivos de la Marina se quedó únicamente con cuatro escoltas fijos, pertenecientes a un grupo de la Guardia Nacional (GN) especializado en protección de funcionarios, que por los niveles de riesgo considera insuficientes.

Comentó que gestionará la ampliación del grupo, aunque ya sus escoltas “informaron a sus mandos de la condición de vulnerabilidad en que me encuentro yo y también ellos, porque lo que me decían es que tenemos todas las condiciones para un tercer ataque, están preocupados porque conocen, saben y entienden la situación complicada que tenemos en Manzanillo, por eso lo informaron inmediatamente y se está buscando generar un equipo más grande”.

El primer ataque contra la presidenta municipal ocurrió la noche del 26 de julio de 2019, cuando el vehículo en que viajaba recibió 36 disparos de alto calibre y ella sufrió un rozón de bala, mientras que la noche del 29 de junio de 2022, cuando se iban a cumplir tres años, nuevamente fue baleada la camioneta oficial, esta vez estacionada a un costado del Palacio Municipal cuando la edil se encontraba en su despacho.

Griselda Martínez indicó que la decisión de la Secretaría de Marina de retirarle la seguridad la tomó por sorpresa, además de que “me preocupó mucho porque no me dieron oportunidad ni siquiera de que armara un equipo rápido, simplemente la instrucción fue ‘se retiran’, sin considerar la exposición en la que me dejaron y todavía me tienen, porque no se ha resuelto”.

Señaló que aunque la GN “se reactivó después de que se enteraron que se había quedado sin seguridad y se presentaron cuatro elementos, a éstos los cambian, no son los mismos siempre, me mandan a los que pueden, a los que están disponibles, y si no hay no mandan, no hay certeza de ese apoyo”.

En cambio, añadió, “con el personal de la Semar ya tenía más de cuatro años, eran las mismas personas apoyándome, ya nos conocemos, había plena confianza; aprendieron a trabajar con el grupo de escoltas, sabían desplegarse y cuidar ciertos aspectos cuando yo estoy en la calle, no incomodar a las personas… y aprender eso tarda tiempo”.

La presidenta municipal, quien en 2021 ganó su reelección para un segundo periodo, mencionó que desconoce totalmente las razones de la decisión de la Semar, “no lo sé… no sé por qué de repente se dieron cuenta que ellos no eran la instancia para brindarme su apoyo, si justamente ellos fueron los primeros que me brindaron seguridad, y no solamente eso, sino que justamente tras el primer atentado viví más de un año en las instalaciones de la Región Naval y cuando fue el segundo ataque por instrucciones del almirante secretario se reforzó mi seguridad; ahora ‘no nos corresponde a nosotros’ es el único argumento que me dan”.

Hace menos de dos semanas, contó la alcaldesa, personal de la Secretaría de Marina la visitó para solicitarle elaborar un oficio dirigido al titular de la secretaría, el almirante Rafael Ojeda Durán, para pedir que se le siguiera otorgando el apoyo con el cuerpo de seguridad por parte de esa institución.

“A mí se me hizo raro, porque tenía ya más de cuatro años con el apoyo que me daba la Marina en este sentido, pero entendí que probablemente querían regularizar alguna situación y les dije que sí; lo elaboré y el jueves pasado llegaron con un escrito diciéndome que les daba mucha pena, pero que la respuesta a mi petición era que se retiraba el apoyo de la Semar a mi cerco de seguridad”, refirió.

En ese mismo momento, a Griselda Martínez le fue entregado un oficio en el que se le dijo de manera oficial que la Marina no es la instancia para brindarle ningún tipo de apoyo en su cerco de seguridad y que en dado caso solicitara ese apoyo a la Guardia Nacional, que tiene un departamento que se encarga de eso, o con la propia Policía Municipal.

Y a los elementos de la Semar que en ese momento resguardaban a la presidenta les fue dada la orden inmediata de retornar a la base naval. “No me dieron la opción de esperar un poco, yo ese día tenía muchas actividades, además de que la Guardia Nacional llevaba tres días sin brindarme apoyo de seguridad, por lo que me quedé sólo con los cuatro escoltas del grupo especial de la CDMX”.

—¿Ha informado usted esto al presidente Andrés Manuel López Obrador?

—No he podido informarle; el presidente tiene un cerco que no permite que le llegue la información. No le he podido informar ni siquiera de manera indirecta.