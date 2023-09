Se viraliza la narración de una balacera y persecución en Puebla (Video)

PUEBLA, Pue., (apro).- El video de una balacera y persecución ocurrida la tarde del martes en el periférico Ecológico de Puebla se hizo viral por la narración y seguimiento que hizo un usuario de X, antes Twitter.

Desde la cuenta de Bryan Salazar Lira se publicó el video donde los que graban parecen más atentos e interesados en la aprehensión de los delincuentes que los policías que participan en la persecución.

“¿Estás grabando?... Sí…No dejes de grabar”, se escucha en la grabación, mientras que se abren paso entre los vehículos para tener un primer plano de la acción y hasta tener una toma de las placas de un carro que participó en la balacera.

“¡No nos vaya a tocar un balazo, idiota!.. ¡Güey, dale a las llantas, está bien pendejo este pinche federal!.. ¡Alcánzalo, al Ibiza blanco, se vienen balaceando, apúrate, pues, písale pendejo!... No mames, no puede ser que no lo pares”, se oye en la narración que fue celebrada por otros usuarios y que incluso alcanza a grabar la detención del responsable de la balacera.