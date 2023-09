Dos jueces federales conceden amparos al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, tramitó dos amparos con jueces federales del Estado de México para que las autoridades no generen nuevas órdenes de aprehensión en su contra.

Las demandas fueron presentadas ante los jueces del Sexto y Octavo juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, los cuales dieron suspensiones provisionales y de plano en contra de cualquier acto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pretendía hacer.

En el caso del Juzgado Sexto, fue el juez Enrique Vázquez Pérez quien le concedió la suspensión provisional a Carmona Gándara bajo el argumento de que, si el delito por el que se le capture amerita prisión preventiva, será puesto a disposición del juzgado de amparo, mientras que, si el delito no amerita prisión preventiva, el exfiscal no será privado de su libertad hasta que se resuelva el amparo.

Por su parte, el juez Octavo, José Fernando García Quiroz, le otorgó la suspensión contra actos de tortura o desaparición forzada.

En este caso, el juez precisó que si los actos de las autoridades no son ninguno de los mencionados -que prohíbe el artículo 22 de la Constitución-, la medida no tendrá efecto.

“Cabe precisar que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si los actos reclamados por el inconforme no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado”, indicó el resolutivo del juez García Quiroz.

Uriel Carmona fue detenido el pasado 4 de agosto por elementos federales, acusado de obstruir la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, localizada sin vida en octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos.

Un tribunal colegiado le otorgó un amparo en el que ordenó liberarlo porque consideró que las autoridades no respetaron el fuero que Carmona Gándara tenía como fiscal de Morelos.

No obstante, la Fiscalía ejecutó una segunda orden de captura en su contra y fue trasladado del Reclusorio Sur al Penal Federal del Altiplano.

Hace unos días, un tribunal colegiado ordenó la liberación de Carmona Gándara de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde se encuentra actualmente llevando su juicio; no obstante, fue detenido inmediatamente por las autoridades debido a que la Fiscalía capitalina presentó una tercera orden de aprehensión en su contra.