AMLO llama demócratas a Peña y Del Mazo por respetar la voluntad popular

TOLUCA, Edomex (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a subsidiar con 50 por ciento del presupuesto la universalidad del programa de apoyo a personas con discapacidad propuesto por la gobernadora Delfina Gómez, se comprometió a analizar su proyecto de movilidad para el Valle de México y le ofreció total respaldo para solucionar la inseguridad pública, como se lo pidió tras su toma de protesta.

A pesar de que no estaba contemplado el uso de la palabra por parte del tabasqueño durante la ceremonia protocolaria de toma de protesta, López Obrador sugirió que lo hizo en respuesta a los planteamientos de Gómez Álvarez.

Indicó que el Estado de México será la primera entidad del país en volver universal la pensión a personas con discapacidad, luego de confirmar que el gobierno federal aportará la mitad del presupuesto para que también tenga cobertura en el sector que va de los 29 a los 64 años de edad y actualmente no se contempla.

Expuso que lo mismo ocurrirá en todas las entidades en que el titular del Ejecutivo estatal esté dispuesto a solventar la mitad del programa, de manera que se convierta en el siguiente que alcance la universalidad.

Aprovechó para referir que seguirán apoyando los programas de bienestar, empezando por la pensión a adultos mayores, cuyo presupuesto ya se encuentra previsto para el año próximo.

Recordó que este programa ya se elevó a rango constitucional y la ley prevé un artículo transitorio que dispone que cada año aumente el monto, de manera que en enero el ajuste será de 25 por ciento.

"Vamos a analizar otras obras que hacen falta, sobre todo en movilidad y transporte en la zona conurbada", dijo el mandatario, tomando del hombro a la maestra, en alusión al anuncio en el sentido de que la morenista le presentará un proyecto que involucra la construcción de 200 kilómetros lineales para eficientar el traslado de los mexiquenses en el Valle de Toluca.

Recordó que existe el compromiso de inaugurar en marzo de 2024 en su totalidad El Insurgente, aunque este viernes todavía corresponderá al gobernador saliente, Alfredo del Mazo, dar el banderazo de salida del tramo Zinacantepec-Lerma.

Incluso indicó que Del Mazo Maza será invitado, esté donde esté, al corte de listón, al considerarlo, igual que al ex presidente Enrique Peña, un demócrata, por respetar los resultados de las últimas elecciones (la presidencial y por la gubernatura mexiquense), a diferencia de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes, insistió, configuraron en fraude electoral en su contra.

"Debo reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos, no se metió, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México; eso no lo voy a olvidar, algo parecido sucedió aquí", dijo.

Para López Obrador, es importante reconocer estos gestos, igual que cuando se señala, denuncia o estigmatiza al corrupto, al mapache electoral. También, insistió, "hay que reconocer a quien actúa con rectitud, poniendo por delante el interés general".

Recordó que en el Estado de México el gobierno federal aún tiene obras importantes por concluir e inaugurar.

"Aunque él (Alfredo del Mazo) ya no va a estar, bueno, mañana, en la inauguración del Insurgente… la inversión total será de 94 mil millones de pesos, ya se habían ejercido 30 mil antes de nosotros, y decidimos darle continuidad", mencionó, y comprometió que el pasaje será más barato de lo que es en la actualidad.

Para ese mismo mes, confió en que sea inaugurado el trolebús Chalco-Santa Martha, que fue posible con el apoyo de la Legislatura, "no quiero mencionar la otra palabra", dijo, en alusión a que su construcción requirió la contratación de "deuda", porque finalmente la obra será "para bien".

Además, ofreció su total apoyo a la gobernadora electa en materia de seguridad, en el entendido de que es otra necesidad muy sentida de la población.

Indicó que, en general, el trabajo coordinado con los mexiquenses seguirá, igual que ocurrió con Alfredo del Mazo. "Se destinan muchos recursos del gobierno federal (al Edomex) por su número de habitantes; es la entidad más poblada del país, hay mucha marginación y pobreza", concluyó.