La violencia convierte a Chichihualco en pueblo fantasma (Fotogalería y Video)

CHICHIHUALCO, Gro. (apro).- Los enfrentamientos del crimen organizado y el vacío de autoridad mantienen encerradas a unas 10 mil personas en el poblado de Chichihualco, en la sierra de Guerrero.

#Chichihualco



Balacera en la cabecera municipal del municipio de Leonardo Bravo, los ataques en las últimas semanas han sido constantes pic.twitter.com/VPyfaykWFM — Jonatan Mendoza (@Jonatan93294410) September 18, 2023

La mañana de este lunes, detonaciones de armas de fuego se prolongaron por tres horas y volvieron a suspender la vida laboral, comercial y de transporte en esta población ubicada a media hora de la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que, personal de la Policía Estatal ha sido desplegado a la localidad de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, ante la denuncia ciudadana de disparos de arma de fuego. pic.twitter.com/0uocLQmU5i — Reporte Guerrero Noticias (@GuerreroReporte) September 18, 2023

Las personas que compraban en las calles corrieron en todas direcciones para buscar un refugio y llegar a sus hogares.

Desde el mediodía de este lunes Chichihualco es un pueblo fantasma. Calles solitarias, negocios cerrados, la clínica de salud abandonada y el transporte público suspendido.

El centro de salud. Fotos: Luis Daniel Nava

Montones de basura en las esquinas. En las calles no hay ni perros.

Las 25 escuelas de todo el municipio no han abierto sus puertas desde que inició el ciclo escolar el lunes 28 de agosto.

El mercado cerrado

Ese día se desató un enfrentamiento a balazos de 12 horas entre los grupos criminales Los Tlacos y La Familia Michoacana que pelean, a vista de las autoridades, el control de la entrada a la sierra, la base social y la madera.

Los niños y adolescentes reciben instrucciones y entregan trabajos vía WhastApp pero la nueva zozobra de este inicio de semana provocó que no se comunicaran con sus maestros.

Sólo la iglesia permanece con una puerta abierta pero adentro no hay ni un feligrés. El sonido por megáfonos de las campanas que se activa cada quince minutos es lo que único se escucha en el ambiente.

La iglesia.

También está abierto el edificio del Ayuntamiento del que no se asoma ni se ve nadie. Del alcalde Jorge Saúl Villa Adame, postulado por el PAN, nada se sabe. Algunos pobladores dicen que está en Acapulco, otros en Chilpancingo y unos más en la Ciudad de México.

Dos patrullas de la policía estatal son las que ingresaron al centro de la población y se volvieron a ir.

Recorrido de la policía.

Remolcaron una camioneta Chevrolet Cheyenne High Country que tenía bajados los cristales de las puertas y sus bolsas de aire utilizadas. También una de la empresa Lala que los agresores atravesaron en la entrada a la localidad para impedir el paso.

Se supo que una persona murió en la balacera y que una casa fue quemada. Nada confirmado porque las autoridades ya no informan sobre hechos de violencia.

“El pueblo está bien desgraciado”

Las jornadas de violencia en Chichihualco parecen ser parte de la rutina, los vecinos tienen miedo porque saben que cuando la Guardia Nacional o la policía estatal se retira empiezan de nuevo las balaceras.

Desde 2018 ha recibido en diversas ocasiones a familias desplazadas de sus pueblos por la violencia.

Don Ramiro cuenta que este lunes los “chingadazos” empezaron a las 10 de la mañana, siguieron a las 11 y a las 12 todavía se oían.

— ¡Zas, zas, zas, zas, zas! Y al poco ratito se quedó en calma, pero la gente tiene miedo.

“Hablando derecho, aquí le está fallando mucho al gobierno. Ahí está la prueba, nomás se va la Guardia (Nacional) y empiezan los madrazos.

“De todos modos supongamos esos grupos que andan peleando, quién sabe lo que pelearán porque el pueblo está bien desgraciado.

“¡Yo no sé qué jijos de la chingada pelearan! Apenas si hay elotes en el campo y el balón lo pagan en 15 pesos?”

Chichihualco es la cabecera del municipio de Leonardo Bravo. Tiene la fama de haber fundado la danza de Los Tlacololeros en 1890. La mayor parte de la población ha sobrevivido de la agricultura, el comercio y de la fabricación de balones.

Estos trabajos y oficios tradicionales han sido reemplazados por algunas profesiones que los jóvenes toman en Chilpancingo.

Don Ramiro hace una última reflexión:

“Supongamos que nos peleamos y que ya me chingaste y me dices 'ya no te quiero ver aquí, yo me quedo' … para nosotros, para el pueblo es lo mismo”.