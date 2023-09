Jóvenes golpean y acuchillan a un alumno del CBTIS 40 de Guaymas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un estudiante del CBTIS 40 de Guaymas, Sonora, fue golpeado y acuchillado por alumnos de otra institución; la agresión fue grabada por transeúntes y se volvió viral el redes sociales.

En el video se observa que el estudiante, que viste playera blanca, jeans oscuros y porta una mochila negra, es perseguido y acorralado en una malla perimetral por al menos nueve jóvenes.

Pese a que el menor intenta defenderse y propina algunos golpes, es superado en número por los agresores, quienes le propinan puñetazos y patadas.

Segundos después de iniciada la golpiza, todos se mueven hacia una palmera, que obstruye la visión.

Sin embargo, la reportera Águeda Barojas publico en la red social X dos fotografías donde se observa al joven agredido en las instalaciones del CBTIS 40.

En las imágenes se ve al joven tirado en el piso, con la playera llena de manchas de sangre y rodeado por varias personas.

En su cuenta en X, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que cuatro jóvenes fueron detenidos por la agresión con arma blanca contra el estudiante.

Según los mensajes, el joven fue resguardado en el interior del CBTIS 40 y luego trasladado por la Cruz Roja a un hospital, donde se le reportó estable.

A ustedes no les duele esto? Me duele el alma.

Es demasiada violencia.

Supongo q @fgjesonora y demás autoridades ya están trabajando.

Nomás no vayan a salir con sus pinches programas bananeros que se sacan de la manga nomás para salvar el pellejo.

No hay prevención.@SSPSonora pic.twitter.com/mIoPOFJWRR — Águeda Barojas (@AguedaBarojas) September 22, 2023