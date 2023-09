Sheinbaum, de gira por Oaxaca, abre las puertas a expriistas

OAXACA, Oax. (apro).- Con tal de ganar “la batalla que se nos viene de manera pacífica”, la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, le abrió las puertas de este movimiento a expriistas, como Eviel Pérez Magaña y Mariana Benítez Tiburcio, el rector de la UABJO, artistas, empresarios y presidentes municipales emanados de otros partidos políticos.

Al puro estilo del PRI y con todo el aparato gubernamental, la aspirante presidencial de Morena fue recibida hoy por el gobernador Salomón Jara Cruz para presidir la toma de protesta de los comités de defensa de la Cuarta Transformación (4T) en Oaxaca en el auditorio Guelaguetza.

La sorpresa es que en el evento dieron a conocer las personalidades que se suman al movimiento de la 4T, donde sobresalen el excandidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, incondicional de Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la revuelta social de 2006 donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que incluye 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura y la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En el evento fue abucheado.

De igual forma se sumó a la diputada local Mariana Benítez Tiburcio, quien fue colaboradora de Jesús Murillo Karam en la extinta Procuraduría General de la República, precisamente en el periodo en que se cometió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Benítez Tiburcio “renunció” en abril pasado, a 15 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue diputada federal y subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Igualmente se suma el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Cristian Éder Carreño López, la arqueóloga Nelly Robles, el empresario de chocolates Mayordomo, Salvador Flores, las cantantes Natalia Cruz, Martha Toledo, Georgina Meneses, el artista plástico Amador Montes, el presidente municipal de Xoxocotlán emanado de las filas del PRI Inocente Castellano Alejos, entre otros.

Sin la austeridad que pregonan, los morenistas realizaron el “acarreo” para llenar el auditorio Guelaguetza, donde Claudia Sheinbaum se mostró contrariada porque no le hacían caso:

“Me van a oír, si o no”, se escuchó a manera de regaño al tiempo que insistió a los asistentes a guardar silencio.

“A ver compañeros, me van a dejar hablar”, mientras los asistentes coreaban: ¡presidenta!, ¡presidenta!, ¡presidenta!”.

“Me van a escuchar, verdad que sí”, insistió para luego agradecer todo el apoyo que siempre recibió de Oaxaca.

Antes de iniciar el evento le realizaron un ritual mazateco y posteriormente le entregaron un bastón de mando, el cual agradeció porque “es similar al que recibí del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que nunca voy a traicionar al pueblo de Oaxaca, a nuestro movimiento, a nuestros principios”.

Luego hizo un repaso de su historia, su participación en movimientos sociales y a manera de justificación dijo que en 2015 Morena obtuvo su registro y en 2018 López Obrador convocó a mucha gente que no era del movimiento, que al final lo llevó a la presidencia.

Al tiempo que soltó la pregunta: “Yo les pregunto, el presidente abandonó sus principios? La respuesta es no porque ha cumplido todas las promesas”.

Y luego enumeró los programas sociales y los megaproyectos, como la pensión del adulto mayor, becas a jóvenes, el Tren Interoceánico que atraviesa el Istmo de Tehuantepec, el tren Maya.

Sin embargo, dijo: “ahora nos toca una batalla fundamental, ganar el 2024. ¿Y por qué queremos ganar el 2024? Nada más para que llegue una mujer a la Presidencia, no, nosotros queremos que continúe la 4T, que no haya marcha atrás, que no haya regresiones, que nunca más el gobierno de México represente a unos cuantos, que el gobierno represente al pueblo de México, un gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Reconoció que el presidente nos dio una tarea a la que llamó Plan C y significa no sólo ganar la presidencia, sino ganar la mayoría calificada en el Senado, la Cámara de Diputados, ganar todas las presidencias municipales, gubernaturas, para que continúe la 4T, para lograr que los ministros sean electos por el pueblo de México y para que eso ocurra tenemos que cambiar la Constitución.

Justificó que “abrimos el movimiento, pero eso no significa, con el bastón de mando de los pueblos indígenas, no voy a traicionar, no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México”.

Destacó que con las aspirantes a la Presidencia, sin mencionar Xóchitl Gálvez ni Claudia Sheinbaum, son dos proyectos, el de los conservadores y el del humanismo mexicano, y “nosotros somos humanistas, tenemos bien claro que por el bien de todos, primero los pobres”.

Antes, el gobernador morenista, Salomón Jara, quien la recibió en el aeropuerto y posteó:

“Es un gusto tener en Oaxaca una vez más a nuestra amiga, la coordinadora Nacional de la Defensa de la #CuartaTransformación, Claudia Sheinbaum, la tierra de Juárez te recibe con los brazos abiertos. ¡Bienvenida! #LaEsperanzaNosUne”.

Este evento se convirtió en la pasarela para los aspirantes al Senado, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales, donde sobresalió la hija del gobernador Bxido Xishe Jara Bolaños, quien aspira al Senado de la república.

Antes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, resaltó que Claudia Sheinbaum fue elegida de manera libre y democrática a través de las encuestas para dar continuidad a la 4T, que ha entregado su vida a la lucha del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Hizo hincapié que “estamos a nueve meses de la elección presidencial. Elección que va a ser definitiva para el rumbo del país, donde sólo hay dos opciones: o sigue la transformación o regresa la corrupción, los privilegios y el saqueo”.

Mencionó que la transformación o la corrupción eso va a depender del pueblo de México, por eso estamos aquí convocados por la coordinadora para organizarnos porque “sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación”.

Destacó que “la visión que tiene la doctora es que no son suficientes los que ya estamos, hay que buscar a más personas que no quieren que regrese la corrupción”.