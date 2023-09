Puebla: Ola de registros para el proceso interno de Morena a la gubernatura

PUEBLA, Pue. (apro).- El lunes, en el primer día para el registro de aspirantes a ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, se apuntaron siete y se pronostica que en total serán entre 10 y 12 los perfiles que pidan participar en la encuesta interna.

Este lunes realizaron el trámite de registro el senador Alejandro Armenta Mier; el diputado federal, Ignacio Mier Velazco; la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; el ex secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez y la ex secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

También cumplieron con el trámite Rosario Orozco Caballero, viuda del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta y el ex secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez.

Igual, se esperaba que este martes se registraran como aspirantes a ser considerados en la encuesta Rodrigo Abdala, delegado de la Secretaría del Bienestar en Puebla y sobrino del exgobernador Manuel Bartlett; Lizeth Sánchez Hernández, secretaria estatal del Bienestar; el ex secretario de Gobernación, David Méndez y el ex secretario de Salud, Antonio Martínez García, pero no se descarta que sumen otros más.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que en el caso de Puebla, donde hay un gran número de perfiles registrados, el partido podría hacer una encuesta de conocimiento para proponer sólo los aspirantes que tengan mayor presencia en la entidad, aunque en la entidad se considera que no hay tiempo para ello.

Sería el 28 de septiembre cuando sesionará el Consejo Estatal de Morena para definir a las cuatro propuestas (dos mujeres y dos hombres) que propondrá al Consejo Nacional de Elecciones.

Cabe señalar que el Consejo Estatal de Morena tiene una composición afín a Julio Huerta Gómez, primo de Barbosa Huerta, por lo que se da por hecho que éste tiene un lugar seguro en la cuarteta que se propondrá desde Puebla.

ARMENTA SE RETRACTA DE PEDIR LICENCIA

Al confirmar su registro en el proceso interno de Morena, Alejandro Armenta Mier dijo que podría retractarse de la decisión que había anunciado de solicitar licencia en el senado, luego de que la convocatoria del partido no marca ese requisito como obligatorio.

“La convocatoria no obliga a los legisladores a separarse. Lo estoy valorando y probablemente no lo haga porque lo que debo hacer es ser estrictamente prudente, si un legislador no se separa, y si yo me separo puede significar que estoy generando presión”, declaró en clara referencia a su primo Ignacio Mier Velazco, quien aún no define si pedirá licencia como diputado federal.