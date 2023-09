Tras su liberación, la alcaldesa de Cotija abordó un autobús de pasajeros hacia Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- La liberación de la presidenta municipal de Cotija de la Paz, Yolanda Sánchez Figueroa, ocurrió durante la madrugada de este martes en el municipio de Mazamitla, Jalisco, ubicado a más de 130 kilómetros de distancia de Zapopan, lugar donde la edil había sido secuestrada el sábado 23 cerca de las 19:00 horas.

En el trayecto de Zapopan a Mazamitla, este último colindante con San José de Gracia, Michoacán, se encuentran los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Acatlán de Juárez y Jocotepec, siguiendo una ruta que bordea el Lago de Chapala.

En rueda de prensa ofrecida este día, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que tras su liberación la alcaldesa abordó un camión de pasajeros hacia Michoacán, donde fue localizada a las 06:00 de la mañana a la altura de Villamar, después de haber recorrido los municipios de Jiquilpan, Sahuayo y Zamora.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había informado que desde el autobús la propia alcaldesa se comunicó con el director de Seguridad Pública de Cotija, a quien le informó de su liberación, y éste notificó el hecho a la Guardia Nacional, que interceptó el vehículo en Villamar.

No obstante, en su encuentro con los medios de comunicación, que había sido convocado para informar sobre la construcción de un teleférico en Uruapan, el gobernador se mostró evasivo en torno al tema del secuestro de la presidenta municipal de Cotija.

Una reportera le preguntó si ya se sabe quién o quiénes fueron los responsables de la privación de la libertad de la alcaldesa, los motivos de este hecho, qué va a pasar con ella, si seguirá en el puesto y cuáles mecanismos de protección se le brindarán.

De manera escueta, Ramírez Bedolla sólo respondió: “Estamos atendiendo el tema, es buena noticia que haya sido liberada, pero las respuestas a las investigaciones las tiene la Fiscalía del estado de Jalisco”.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la edil de Cotija se encontraba en buen estado de salud y que elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a ese municipio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Meses antes del secuestro, habían sido asesinados dos agentes en un ataque perpetrado en marzo pasado contra la Comandancia de la Policía Municipal de Cotija, en tanto que en abril siguiente un grupo criminal irrumpió en las instalaciones del Ayuntamiento para exigir la sustitución del director de Seguridad Pública, por lo que Yolanda Sánchez Figueroa, solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según testimonios difundidos en su momento, durante el segundo incidente la edil había sido confrontada directamente por un presunto capo del narcotráfico para que nombrara un nuevo titular de la Policía Municipal, pero pese a esto no se le asignaron escoltas para su seguridad personal, pues únicamente se reforzó la presencia militar en el municipio.

Bajo esos antecedentes, casi al oscurecer del 23 de septiembre la alcaldesa fue secuestrada por un supuesto comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes, el 13 de agosto, durante la presentación de su segundo informe de labores, Yolanda Sánchez había agradecido el apoyo del jefe militar encargado de la vigilancia del municipio, quien fue uno de sus invitados especiales a ese acto oficial.

“Coronel Marroquín —le dijo—, gracias porque en esos momentos tan complicados que hemos pasado como administración ha estado conmigo y desde esos acontecimientos he tenido su respaldo, su apoyo, y ahí tiene a la gente cuidando mi pueblo; de verdad valoro que siempre está al pendiente de estarme llamando a ver cómo estoy yo, a ver cómo está mi pueblo; un aplauso para nuestro coronel que tiene la Sedena aquí con nosotros todos los días, que nos cuida día y noche”.

De igual manera, en el mismo evento la alcaldesa agradeció al director de Seguridad Pública municipal el apoyo brindado, pues “no la hemos pasado muy bien, hubo momentos muy complicados que nosotros lo sabemos, al igual que parte de mi Cabildo, sin embargo usted ahí ha estado, no nos ha soltado; su apoyo nos reconforta en esos momentos tan difíciles”.

Le pidió extender sus saludos “a todos mis muchachos de Seguridad Pública, porque me emocionaba que me hablaran por teléfono y que me dijeran: ‘jefa, nuestro pecho por cuidarla y por resguardarla’; muchas gracias, director, que Dios me los bendiga, no tengo cómo agradecerles a cada uno de ustedes”.

También dio las gracias a su familia, incluida su madre, “por tu apoyo, por tus oraciones, porque sé que es difícil que una hija esté acá, pero lo hacemos con mucho amor”.

Cuando semanas después la presidenta municipal de Cotija fue privada de la libertad en una calle de Zapopan, Jalisco, sólo iba acompañada por dos mujeres de su familia, quienes de inmediato fueron puestas en libertad, mientras que la munícipe apareció con vida 59 horas después.

Ante el secuestro, el gobernador Ramírez Bedolla y el secretario general de Gobierno Carlos Torres se apresuraron a declarar que la alcaldesa nunca solicitó escoltas para su propio resguardo.

Torres Piña expuso: “Nunca tuvimos ningún reporte de amenazas, yo me reuní con ella en varias ocasiones, la fui a visitar allá a Cotija, pero nunca nos comentó de algunas amenazas personales. Había seguridad en la zona, ella no usaba guardaespaldas porque nunca manifestó ninguna inquietud, en su persona, en su integridad”.

Por su parte, el mandatario reiteró que Sánchez Figueroa “no solicitó ningún tipo de seguridad personal”, aunque reconoció que “sí había unas situaciones de enfrentamientos de operativos fuertes que estuvimos realizando en Cotija; hay once presidentes municipales que tienen alguna medida de seguridad, ya sea por parte de nuestro gobierno o de la Fiscalía General del Estado, pero en este caso nunca se solicitó este tipo de apoyo o respaldo”.

Militante del PAN y de profesión abogada, en su incursión inicial en política electoral Yolanda Sánchez logró un triunfo contundente en el proceso electoral de 2021 y el 1 de septiembre de ese año se convirtió en la primera presidenta municipal en la historia de Cotija.

El secretario general del comité estatal del PAN, Javier Estrada Cárdenas, dijo en su momento que si bien no existió como tal una amenaza directa en contra de la alcaldesa, sí hubo varias incursiones del crimen organizado en la sede del Ayuntamiento de Cotija.

Por la razón anterior, el comité estatal panista pidió la intervención del gobierno federal en el municipio, pero a Sánchez Figueroa “la dejaron sola frente al crimen organizado”, declaró el lunes 25 el dirigente partidista al diario michoacano Cambio.

Luego de la liberación de Yolanda Sánchez, la mañana de este martes 26 el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, fue cuestionado en entrevista en el programa “Despierta” si ahora sí habrá seguridad especial para la alcaldesa, a lo que respondió: “De ser necesario, así será”.