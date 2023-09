Caso Valentina: Su mejor amiga, otra víctima del maestro violador de Saltillo, intenta suicidarse

SALTILLO, Coah. (apro).- Una de las víctimas de violación en la primaria Urbano Flores de la ciudad de Saltillo intentó quitarse la vida después que a su agresor, identificado como Gerardo “N”, se le concedió seguir el proceso en libertad condicionada y percatarse que el hermano de éste es conserje en la secundaria a la que ingresó en el presente ciclo escolar.

La menor es la mejor amiga de la pequeña Valentina, que también fue ultrajada por el subdirector del plantel el año pasado y quien se suicidó sin revelar lo que padeció.

Este miércoles el maestro acudió de nueva cuenta a los juzgados y, en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal en la capital de Coahuila, escuchó la imputación por la violación de Valentina, la cual se descubrió cuando se hizo la necropsia y por la denuncia de su mejor amiga que esta semana trató de suicidarse.

Proceso dio cuenta del caso en su edición del mes de septiembre en el que se abordaron casos como el Valentina y su amiga, agredidas sexualmente por un docente, además de las deficiencias en la atención psicológica de las víctimas de este tipo de delitos y de bullying.

Al escuchar la postura de la defensa, el juez Jesús Alfredo Herrera Ibarra determinó la prisión preventiva como medida cautelar y estableció el próximo 2 de octubre para la audiencia de vinculación.

“Se le imputó la violación reiterada y agravada porque él era subdirector y tenía poder sobre la menor. El juez tomó en consideración, para la medida cautelar, que la menor que está en la otra causa penal tuvo un intento de suicidio el lunes y fue atendida en el CESAME (Centro de Salud Mental) por la familia, además de que Gerardo ‘N’ vive a dos cuadras de donde viven los abuelos de Valentina, quien ya no está entre nosotros; ellos son la familia de apoyo de sus hermanas”, explicó Brenda de la Peña, abogada de las familias.

El riesgo para la menor que denunció los hechos el año pasado es muy alto, señaló la abogada y por ello consideró que no debió concederse la libertad condicionada en uno de los procesos.

Por su parte, Irma Aracely Arzola Hernández, madre de Valentina, dijo que lo que le pasa a su mejor amiga es lo que pudo llevar a la muerte a su hija que estaba por concluir el sexto grado de primaria el año pasado.

“Ha tenido crisis muy fuerte, entonces es un riesgo latente para la integridad emocional de la mejor amiga de mi hija que siguiera afuera este señor. Ella está muy afectada; la veo y veo lo que mi hija sufrió en silencio y que la llevó a tomar la decisión que tomó, por eso esperamos que ya empiece el juicio por su caso y por el de mi Valentina”, sostuvo.

Para Arzola Hernández, el maestro destruyó dos familias y es posible que haya más víctimas, pero decidieron callar.

Durante la audiencia de imputación de este miércoles, a las familias se les condicionó su ingreso a la sala para que no hicieran manifestaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“Nos dijeron que guardáramos silencio y que no nos manifestáramos. Nos impidieron pasar y cuando logramos entrar a la sala, el señor ya estaba dentro. ¿Por qué nosotras no podíamos pasar como víctimas y él ya estaba dentro?, ¿por qué protegen más al delincuente que a las víctimas? Nosotras nos hemos manifestado fuera del edificio, nunca dentro de la sala. Ahora nos dijeron que no agrediéramos, pero no hemos hecho escándalos y sí tenemos el derecho de expresarnos por toda la frustración y coraje que tenemos y porque no son ellos los que tienen a una hija enterrada o a una niña a punto del suicidio”, concluyó.