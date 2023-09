Es el cumpleaños 27 de Sara Fernanda, pero no hay festejo porque hace tres años y medio desapareció

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Sara Fernanda Mendoza López está cumpliendo 27 años, pero no hay festejos porque desde el 17 de enero de 2020 fue desaparecida en Irapuato.

Este martes su madre no está preparando el pozole, las flautas y las enchiladas verdes para celebrar a su hija, este año está en un plantón en las escalinatas del Teatro Juárez, en Guanajuato capital, para exigir a las autoridades estatales que regresen el acompañamiento de los policías a las búsquedas que hace la brigada independiente en campo.

La madre de Sara Fernanda compartió que este 5 de septiembre su hija está cumpliendo años, mientras ella y su nieta, hija de Sara Fernanda, están en el plantón a la espera de ser atendidas por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que gire instrucciones al secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, y regrese el acompañamiento de policías estatales a las búsquedas en campo.

Ficha de búsqueda

"Corremos mucho peligro como madres, como buscadoras, como gente que merecemos un respeto y no, no lo quieren dar, pedimos que nos apoyen", compartió cuando una de sus compañeras del colectivo Hasta Encontrarte le preguntaba qué la motivaba a estar en el plantón que montaron desde la tarde de este martes al menos 50 madres buscadoras.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Guanajuato condicionó el acompañamiento de elementos de seguridad pública a las búsquedas que se hagan únicamente en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda, decisión con la que dejan sin el apoyo a la brigada independiente que surgió hace aproximadamente un año en Guanajuato a falta de resultados de la comisión.

De acuerdo con buscadoras que conforman la brigada que sale a hacer búsquedas en campo, desde su creación han encontrado los cuerpos de 180 personas y a 15 más con vida.

El Gobierno de Guanajuato decidió quitar el acompañamiento de los policías a los trabajos que hacen las buscadoras con recursos y herramientas propias, y ante la violencia que ha cobrado la vida de siete personas buscadoras en Guanajuato durante los últimos años, la brigada ha decidido plantarse hasta ser escuchada por el gobernador.

"Me es muy triste tener que venir a pedir algo que por derecho nos pertenece, que es la seguridad. Tenemos que salir a buscarlos por nuestros medios, por nuestro amor que les tenemos, desgraciadamente no nos quieren apoyar. Es una tristeza que no podamos contar ni con eso que es lo que nos corresponde", lamentó la mamá de Sara Fernanda.

Durante el transcurso de la tarde del martes, el único acercamiento de las autoridades de Guanajuato fue a través de un asesor de la Secretaría de Gobierno para ofrecer un encuentro con el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero éste tiene agendado sesionar hasta el día viernes.

La propuesta de las autoridades estatales fue rechazada por las buscadoras que piden a través de redes sociales el apoyo solidario de la sociedad guanajuatense para que donen comida enlatada, cobijas, agua y sueros.