Matan a dos policías de Querétaro mientras custodiaban un inmueble para la FGR

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Dos policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro murieron tras sufrir un ataque con arma de fuego en la colonia Lomas de Casa Blanca, en el sur de la ciudad.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando los elementos se encontraban custodiando un domicilio como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se escucharon los tiros y luego muchas sirenas de patrullas”, relató uno de los habitantes de esa colonia.

Tras los hechos, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que la Fiscalía no les notificó de un riesgo por esa tarea.

“El oficio que nos dio la intervención de la Fiscalía General de la República no señalaba más información, no señalaba el nivel de riesgo, no señalaba prácticamente nada, sencillamente era custodiar el inmueble, cosa que estaban haciendo mis compañeros de la Policía Municipal cuando fueron agredidos precisamente por, aparentemente, insisto, por dos personas, y derivado de esta agresión por arma de fuego, en esta custodia que teníamos de la autoridad federal, es de que fallecen mis dos compañeros”, expuso el funcionario queretano.

Los elementos ya tenían dos semanas en esa tarea, informó la dependencia municipal de Seguridad Pública:

“Dos policías de esta institución que hacían servicio de custodia en domicilio resguardado por la Fiscalía General de la República desde el día 22 de agosto, fueron agredidos con arma de fuego por dos sujetos que aparentemente se acercaron caminando y sorprendieron a los elementos", fue parte del mensaje publicado en las redes sociales de la institución.

El ataque provocó el deceso de la oficial Sandra Lucía López, mientras que su compañero, Gustavo Baylon Vargas, falleció después, pese a haber recibido atención prehospitaliaria.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, lamentó la pérdida de los dos elementos de policía y afirmó:

“En Querétaro hay mano dura contra el crimen, y ni este ni ningún otro lo vamos a dejar pasar. No vamos a descansar hasta que quienes cometieron este terrible acto las paguen con todas las de ley. Todo el peso de la justicia, sí o sí”.

También el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero lamentó el suceso, ofreció el acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de los elementos y reiteró:

"Este crimen no quedará impune, los responsables van a enfrentar todo el peso de la ley".

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro reportó desde ayer en la noche que ya se realizaba la búsqueda de los responsables.

También dijeron que se estaba brindando “puntual acompañamiento a familiares de ambos oficiales fallecidos en el cumplimiento de su deber”.