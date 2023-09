Cuauhtémoc Blanco envía terna al Congreso para elegir el reemplazo del fiscal Uriel Carmona

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, envió al Congreso del estado la terna para sustituir al fiscal general Uriel Carmona Gándara, pese a que no ha sido removido formalmente, aunque se encuentra preso y sometido a dos procesos penales.

La terna enviada por el gobierno del estado está integrada por José Israel Calderón Reyes, subsecretario de gobierno desde el 10 de mayo de 2022. Es de Cuernavaca, maestro en derecho procesal penal, trabajó para la Fiscalía General de la República, además de colaborar como director de colonias y poblados del ayuntamiento de Cuernavaca.

También la integra Óscar González Marín, quien ocupa la Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, desde el inicio de la administración. Fue colocado en el cargo por el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, actual titular de la CES. Es prácticamente el segundo de a bordo de la dependencia y en múltiples ocasiones ha suplido en actos oficiales al titular.

El tercer integrante es Esteban Felipe Vélez Maldonado, quien también es funcionario de la CES.

La terna fue recibida en la Oficialía del Congreso local y, según el procedimiento, tiene que darse cuenta de ella en la siguiente sesión ordinaria del Congreso local, es decir, la próxima semana. Ahí, el presidente debe cantar la recepción del documento y luego turnarla a la Junta Política y de Gobierno.

Sin embargo, previo a la llegada de la terna, el diputado Francisco Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso, dijo que debe considerarse que en principio la fiscalía no está acéfala, por lo que, al recibir la terna, pues no se cumple el supuesto de que haya posibilidad de sustituir a Carmona Gándara.

Lo que se espera es que la Junta Política y de Gobierno dé cuenta del documento y luego simplemente lo devuelva al Ejecutivo con el argumento de que hay un fiscal en funciones y que no existe la posibilidad de sustituirlo, pues no existe proceso de remoción del actual funcionario.

Este escenario podría traer un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido por la fiscalía de la Ciudad de México el pasado 4 de agosto en su domicilio en Cuernavaca. Ha sido vinculado a dos procesos penales: uno por retraso de la justicia y el otro por encubrimiento por favorecimiento, ambos en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre pasado.

Sin embargo, el fin de semana pasado, el Congreso local aprobó una reforma a su ley orgánica en la que ha colocado como una medida para declarar la ausencia definitiva del fiscal y otros funcionarios, el hecho de que sean condenados penalmente por un juez. Es decir, mientras esto no ocurra, la ausencia de Carmona Gándara no será definitiva hasta que no sea sentenciado por alguno de los dos procesos penales en su contra.