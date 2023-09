El senador Clemente Castañeda se destapa por la gubernatura de Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Jalisco, Clemente Castañeda, se destapó para buscar la gubernatura de Jalisco durante su quinto informe legislativo.

“Quiero ser gobernador de Jalisco y los necesito para que defendamos juntas y juntos el legado que durante tantos años hemos construido, por Jalisco ni un paso atrás, que viva nuestro movimiento, que viva Jalisco”, señaló.

Ante la presencia de los otros aspirantes a la gubernatura, entre ellos los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus, y de Tlajomulco, Salvador Zamora, así como del secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, el senador hizo un llamado a la unidad “para tomar decisiones en equipo”.

Luego de lamentar la “ausencia voluntaria” de la política del mandatario Enrique Alfaro, con quien tiene una relación de amistad desde hace varias décadas, Clemente Castañeda comentó que “no me siento heredero de nada, ni de nadie, quiero ganar ese lugar (candidatura a la gubernatura) a la buena porque (…) me he preparado toda mi vida para el ejercicio responsable de la política y del servicio público”.

Alfaro: En 15 días, se decide el candidato

Al cuestionarle a Enrique Alfaro sobre la decisión de Clemente Castañeda de destaparse, refirió que la decisión será del “equipo” y “por el bien de Jalisco”.

Dijo que el candidato será de unidad y señaló que “no podemos ir de otra forma, estoy convencido que en los siguientes 15 días vamos a tener un acuerdo interno y vamos a procesar la decisión de quién va a encabezar nuestro movimiento en un ánimo de unidad y sobre todo poniendo a Jalisco por delante de cualquier interés personal”.

Enrique Alfaro descartó que en la decisión de elegir al candidato a la gubernatura por Jalisco intervenga Dante Delgado -quien no estuvo presente en el evento, a pesar de haber sido invitado-.

“No es un ánimo de confrontación, pero las decisiones sobre Jalisco las toman los jaliscienses y esa ha sido nuestra causa. Nunca ha sido motivo de disputa con Dante, él ha respetado siempre esa dinámica y confío en que así será en esta ocasión”, apuntó Alfaro.

Los otros aspirantes

El alcalde de Tlajomulco y también aspirante a la candidatura, Salvador Zamora, coincidió con Clemente Castañeda en que debe existir la unidad.

“De mi parte, nunca habrá un debate, un disentimiento sobre las decisiones que tome el equipo. Siempre seré una persona que sume, que dialogue, que tienda puentes, que privilegie los acuerdos”, mencionó.

Por su parte, Alberto Esquer dijo que, previo a decidir quién será el candidato de MC por Jalisco, primero esperan a que Dante Delgado defina si el partido se une al Frente Amplio por México para apoyar a Xóchitl Gálvez.

“Cualquier escenario que pase en lo nacional mueve el rompecabezas en el estado. Todavía hay un debate interno en Jalisco (…) en lo personal Alberto Esquer cree que la mejor candidata es Xóchitl Gálvez para derrotar al régimen, no con una alianza simplona de partidos políticos”, dijo.