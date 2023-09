Exfuncionario de Colima confirma operación de Indira Vizcaíno en favor de Sheinbaum en Jalisco

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- César Guerra Ruelas, quien hasta el 31 de agosto se desempeñó como director jurídico de la Comisión Estatal del Agua, aceptó públicamente que fue uno de los servidores públicos enviados por el gobierno de la morenista Indira Vizcaíno Silva para promover, en el estado de Jalisco, la campaña de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Como parte de la operación, dijo, “un grupo de personas, todos ellos funcionarios y funcionarias, fuimos enviados por parte de la gobernadora de nuestro estado a trabajar en Jalisco sobre unos municipios y distritos específicos, para apoyar la candidatura de la doctora Claudia”.

Noticias Relacionadas Gobierno estatal de Colima niega que moche salarios para apoyar campaña de Claudia Sheinbaum

Entrevistado por el portal Latinus, Guerra Ruelas confirmó el operativo que días antes había dado a conocer con fuentes encubiertas ese medio digital, que evidenció que el equipo de Claudia Sheinbaum tenía información privilegiada de los distritos electorales donde se aplicaría la encuesta y fue ahí donde se enfocaron las labores de proselitismo.

Según la investigación, el gobierno de Colima envió 15 funcionarios de alto nivel, quienes instalaron un cuartel operativo y coordinaron a 500 brigadistas, a quienes se les pagaban 7 mil pesos mensuales en efectivo.

El ahora exfuncionario del gobierno colimense contó en la emisión del viernes 8 del programa que dirige Carlos Loret de Mora que el mismo día que saldrían a Jalisco, él habló directamente con la mandataria Indira Vizcaíno, quien “me dice ‘sí, Cesar, por favor, échame la mano, ayúdame y por favor sígueme reportando todos los acontecimientos que estén pasando directamente a mí’ y es por ella que todos los días yo le mandaba un reporte directo a su WhatsApp personal”.

En declaraciones a la reportera Isabella González, César Guerra expresó: “Yo ya lo veo como una simulación, yo ya lo veo como algo que ya se sabía, nosotros ya lo sabíamos, ya nos habían dado toda la información de dónde teníamos que trabajar”.

Los servidores públicos que participaron en el operativo, dijo, fueron obligados y actuaron bajo amenazas del gobierno, por lo que “tampoco tenía opción a decir que no: o estás o no estás en el equipo de la gobernadora; nos presentan con el maestro Javier Pinto, que es el subsecretario del Trabajo del estado de Colima, se presenta como nuestro coordinador y nos presenta entre nosotros”.

Después de su renuncia a la Dirección Jurídica de la CEA, César Guerra huyó de Colima por temor a represalias y contó que el día previo a la publicación de la entrevista recibió amenazas vía telefónica.

La mañana del jueves 7, cuando ya se conocía el triunfo de Sheinbaum en las encuestas, Guerra publicó a través de las redes sociales.

“He recibido muchos mensajes de burlas hacia mi persona, en su mayoría señalando ‘ya ves, para qué renunciabas, de todos modos ganó, eres un pen…’ y cosas así; el detalle no es si ganaba o no, el detalle es que uno debe ser congruente con lo que es y lo que hace; yo lo acepto, no hice lo correcto por muchos temores, y si tengo que ser castigado lo acepto, mi mayor error fue obedecer y quedarme callado; pero ya no más. Sé lo que esto puede derivar, por eso les pido a mis amistades (que) pidan por mí. ¡Dios me les bendiga!”

En el transcurso del día, dijo, recibió varias llamadas de números que no conocía: “Era tanta la insistencia que decido contestar y en una de esas eran dos personas con otro acento, muy peculiar, donde me decían que ya me tenían ubicado, que sabían dónde estaba, me hablaron por mi nombre completo con apellidos, me dijeron que ya sabían dónde estaba, que me iban a hacer y deshacer”.

Comentó que no puede acudir al estado a presentar una denuncia, porque “imagínate: es ir a denunciarlos a ellos mismos; la gobernadora es quien puso a los que me van a tomar la denuncia”.

El martes 5, cuestionada por el director del portal La Lealtad, Miguel Ángel Sánchez, la gobernadora negó escuetamente, sin argumentos, los señalamientos en torno a la llamada #MisiónJalisco:

“No, no hay desvío de recursos, ni uso de ningún patrimonio del gobierno del estado, ni tampoco de las y los colimenses en ningún tema político, partidista o proyecto”, dijo Indira Vizcaíno.