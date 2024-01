PAN de Coahuila apoya a Manolo Jiménez y da la espalda a Marko Cortés

SALTILLO, Coah. (apro).- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) decidió darle la espalda a su líder nacional, Marko Cortés, quien el martes acusó al PRI y al gobernador Manolo Jiménez Salinas, de incumplir con el convenio pactado el año pasado para apoyar su candidatura a la gubernatura y en el cual se establecieron los municipios en donde los albiazules propondrían candidatos, además de contar con cargos públicos, notarías y oficialías del registro civil, entre otros beneficios.

En un breve comunicado emitido la tarde de este miércoles, la dirigencia estatal a cargo de Elisa Maldonado expresó su respaldo a Jiménez Salinas, pese a que éste afirmó que les han entregado más cargos públicos a varios panistas, aunque no suministraron suficientes votos para su triunfo el año pasado.

“Tras los hechos registrados el día de ayer, el Partido Acción Nacional en Coahuila ratifica su compromiso de seguir trabajando para las y los coahuilenses que el año pasado, con una votación histórica en el estado, registraron su confianza a la Alianza Ciudadana por la Seguridad encabezada por el ahora gobernador Manolo Jiménez Salinas”, señala el comunicado.

El Partido Acción Nacional quedó fuera de la nuevamente denominada Alianza Ciudadana por la Seguridad que firmaron casi a la medianoche del martes el Partido Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y, sorpresivamente, el partido local Unidad Democrática de Coahuila.

Sin embargo, en varios comités municipales, como Saltillo y Arteaga, y a través del comunicado emitido por la dirigencia estatal se destaca que apoyan al gobierno de coalición que por primera vez en la historia de Coahuila surge y encabeza Jiménez Salinas.

Aunque en ningún momento mencionan a su líder nacional, afirman que su trabajo y apoyo al mandatario coahuilense será “anteponiendo cualquier interés personal o de partido y velando solo por el bien común de la ciudadanía”.

Tampoco precisan cómo será su participación en el proceso electoral del próximo mes de junio cuando se elijan a los 38 ayuntamientos, lo que generó el malestar de Marko Cortés al impedir que fuera un panista quien encabezara la planilla en el municipio de Torreón y donde, de acuerdo a Jiménez Salinas, los panistas tuvieron muy escasa preferencia en la elección del año pasado y por eso será un candidato emanado del tricolor.

Ningún panista y mucho menos la dirigente estatal ha querido opinar sobre el contenido del convenio difundido por su líder nacional en el que se establece que los panistas recibirían varios cargos públicos y hasta el compromiso de ratificar a Bernardo González Morales como magistrado en el Tribunal Laboral.

De acuerdo con el calendario electoral, el Partido Acción Nacional ya no podrá participar de forma aliada con otros organismos, lo que significa que o propondrán sus propios candidatos y harán la competencia a la alianza del PRI, PAN y UDC, o no participarán en este proceso.

Cortés faltó respeto a panistas

Por su parte, Jiménez Salinas señaló que el comportamiento del dirigente nacional panista es una falta de respeto a sus compañeros de partido en Coahuila, además de que lastima a la alianza nacional representada en la candidatura de Xóchitl Gálvez.

“Yo pienso que lo que hizo el dirigente Nacional del PAN merma completamente el proyecto nacional. Le impacta, le afecta y le hiere, porque lo que hizo fue realmente darle un golpe muy fuerte al panismo de Coahuila, pero si él no está con ellos yo estoy con ellos”, señaló.

Cuestionó que por su postura se haya afectado la participación del PAN en la alianza local y eso lo califica de una falta de respeto.

“Hay algo muy importante: el PAN de Coahuila es aliado de nosotros y es una falta de respeto la que tuvieron hacia ellos; hacia nuestras compañeras y compañeros de Acción Nacional de Coahuila por parte de la dirigencia nacional. Esto tiene al panismo de Coahuila consternado, porque lo que les hicieron es algo increíble” agregó.

Afirmó que pese al conflicto, seguirán trabajando en el gobierno de coalición, porque aseguró que el estado es mucho más grande que cualquier partido político.

“Yo estoy seguro que aunque no les hayan apoyado desde lo nacional, aunque no les hayan dado la firma, estoy seguro que ellos están con el proyecto de Coahuila y eso a final de cuentas va a tener un impacto positivo… pero si él no está con ellos yo estoy con ellos al cien por ciento y vamos a seguir construyendo muchas cosas juntos porque nuestro punto de encuentro se llama Coahuila”, afirmó.