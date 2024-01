En Oaxaca 114 mujeres han sido asesinadas en lo que va del gobierno de Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Salomón Jara Cruz presume que 42 instituciones de su gobierno participan en una campaña para erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, pero ese discurso lo contradicen la protección de miembros de su gabinete acusados de ser violentadores y los feminicidios que siguen cometiéndose en la entidad.

Y es que, de acuerdo con el informe del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), del 1 de diciembre de 2022 al 17 de enero de 2024, es decir, lo que va de esta administración, 114 mujeres ha sido asesinadas en el estado de Oaxaca.

Por su parte, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio-Oaxaca) ha denunciado que el gobernador fomenta la violencia de género al proteger a Donato Vargas Jiménez y mantenerlo en su gabinete como coordinador de atención regional y delegados de Paz, así como a Yolanda Santos Montaño, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de la Mujer.

Jara, “firme y enfático”

Al atestiguar el arranque de la campaña Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual, Salomón Jara Cruz, en compañía de su esposa Irma Bolaños Quijano, presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, afirmó que el objetivo consiste en garantizar entornos laborales de respeto, igualdad y protección a la integridad, así como la erradicación de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres.

“En esto quiero ser firme y enfático: con las mujeres todo y sin ellas nada. Ponemos el ejemplo al integrar un gabinete paritario e incluyente. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres. Cero tolerancia al agravio y a la falta de respeto de la dignidad de nuestras compañeras de trabajo”, enfatizó.

Jara Cruz dijo que Oaxaca no puede permanecer al margen de la exigencia universal por combatir las expresiones de violencia por motivos de género, por ello “en la Primavera Oaxaqueña florecen el respeto y la igualdad”.

A su vez, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, comentó que en cada dependencia se establecieron micrositios como refugios seguros, donde las voces de las mujeres son escuchadas, y sus derechos, protegidos.

“Reconocemos y honramos el coraje de quienes se atreven a alzar la voz, comprometiéndonos a crear un entorno en donde la denuncia no sólo sea segura, sino también respetada”, indicó.

Señaló que se trabaja para impulsar el apoyo a cada niña, adolescente, joven y mujer en el estado, para que, con la ayuda de la sociedad, sea posible construir un estado en donde las oaxaqueñas sean libres de alcanzar su máximo potencial, sus derechos sean inquebrantables y el respeto sea la piedra angular del progreso.

Violentadores y sumisos

Sin embargo, sus discursos contrastan con los casos de violentadores, como Donato Vargas Jiménez y Yolanda Santos Montaño, quienes han sido protegidos desde el Palacio de Gobierno.

Lo que es peor: el gobernador envió una reforma constitucional, que el Congreso local aprobó, que redujo a dos años la siguiente gubernatura de Oaxaca, que por cuestión de género le corresponde a una mujer; en este caso, tiene dedicatoria para la senadora Susana Harp Iturribarría, también de Morena.

El analista político Isidoro Yescas Martínez sintetizó esta sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo: “Gubernatura de dos años: Morena vs Morena. Y, todavía, con dedicatoria (a la senadora Susana Harp)”.

La única diputada de Morena que votó en contra y emitió un pronunciamiento que tacha esta reforma como una decisión de “violencia política contra las mujeres” fue Cony Rueda, quien señaló que “el Congreso se ha convertido en un espacio en donde se violenta a las mujeres de Oaxaca, una réplica y una caja de resonancia de los machos, del patriarcado”.

Al referirse a las diputadas que propusieron y se sumaron a impulsar esta propuesta, expuso que “la violencia indigna y enoja cuando es de los hombres hacia las mujeres, pero lacera y hiere más cuando es de una mujer hacia otra mujer”.

“Como piñata”

La expresidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos, se convirtió en la primera persona del país a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le declara la pérdida del modo honesto de vivir por desacatar la sentencia con la que se le obligó a ofrecer disculpas públicas a regidoras contra las que ejerció violencia política de género.

Sin embargo, Salomón la integró a su gabinete, al igual que a Donato Vargas Jiménez, acusado de violentar a su expareja –a quien amenazó con machetearla y rociarla con ácido–, de promover la violencia de género por participar en una red social que difundía imágenes de mujeres indígenas desnudas.

El 17 de enero de 2023, fiel a su costumbre, el gobernador Salomón Jara Cruz salió en defensa de su colaborador Donato Vargas Jiménez, pese a que existe ya una carpeta de investigación en su contra, la 40841/UDVF/2022 que está radicada en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Genero.

El morenista Jara Cruz salió en su defensa al afirmar que “cualquier cosa que haga Donato, ahí le pegan como piñata”.

Luego de circular un video de 36 segundos en el que aparece en estado de ebriedad al coordinador de delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, el gobernador salió en su defensa:

“Yo a Donato le reconozco su trabajo, su dedicación (…) le traen muchas ganas, pero presenten la queja, háganlo si tiene algún agravio contra un ciudadano o si ha cometido un delito, con mucho gusto, pero yo le reconozco a Donato, es un compañero muy trabajador, muy dedicado, muy pocos como él.”

En respuesta, una de las víctimas Martha Araceli Cruz Jiménez, en su cuenta de X (antes) Twitter, responsabilizó al gobernador Salomón Jara de lo que pueda sucederle, luego de que el mandatario defendió públicamente a su funcionario, pese a las denuncias en su contra.

“El resumen del día: sentí impotencia ante la declaración del gobernador @salomonj, entendí el pacto patriarcal del estado, ninguna secretaria me escribió ni se interesó, solo una diputada me llamo, y no era de MORENA; apoyé a un partido misógino durante 18 años.”

La víctima escribió públicamente al gobernador: “debió matarme para que me crean”, en referencia a la férrea defensa que hizo de Donato Vargas.

A través de un tuit, Aracely responsabilizó también de su integridad física al secretario de Gobierno, Jesús Romero; y a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, Karina Barón Ortiz.

Y es que Jesús Romero y Karina Barón han impulsado a Donato Vargas, pese a que saben de su actuar, pues “han trabajado” políticamente en grupo.