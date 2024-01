“¡Yo no fui, señora!”, clama presunto ladrón golpeado y amarrado a un poste en Ecatepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de la colonia San Agustín, en Ecatepec, Estado de México, golpearon, sometieron y amarraron a un poste a un presunto ladrón mientras rogaba por su inocencia.

El joven fue interrogado mientras estaba amarrado a un poste con cinta adhesiva y el video del acto fue compartido en redes sociales.

Rogó que trajeran testigos para confirmar que no había cometido el delito:

“¡No carnal (…) yo no fui, señora, yo no fui, pregúntele! ¡Tráigalas, yo no les hice nada, señora, tráigalas!”.

El sospechoso, quien respondió al nombre de Brayan Martínez, fue acusado de haberle quitado sus pertenencias a una mujer en Ecatepec.

Martínez apareció manchado de sangre y semidesnudo en algunas tomas, mientras explicaba que él no había sido el que había cometido el acto de robo.