PT sin Morena en diputaciones y alcaldías en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La lideresa del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, anunció que esta fuerza política sólo acompañará a Morena en las candidaturas de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República y Margarita González a la gubernatura, pues irá por su cuenta con candidatos propios en las 36 presidencias municipales y las 12 diputaciones locales en las próximas elecciones del 2 de junio.

En un acto en el que estuvo rodeada de representantes de ese partido político en una buena parte de los municipios de la entidad, la también diputada local aseguró que Morena a nivel local negó espacios en las presidencias municipales y diputaciones que sí otorgó a otros partidos “con menor presencia e historia en el estado”, sostuvo.

La alianza Seguiremos Haciendo Historia en Morelos, que encabeza Morena, está conformada por los partidos con registro nacional: PT y Verde Ecologista, pero también por las fuerzas locales Encuentro Solidario (PES), Nueva Alianza y Movimiento Alternativa Social (MAS). No obstante, las fuerzas con registro nacional han amagado con rompimiento en más de una ocasión.

De hecho, el Verde Ecologista anunció a principios de diciembre pasado que rompía la alianza a nivel local, lo que duró sólo unos días, pues después de una renegociación, que no quedó clara, volvió a refrendar su apoyo a Morena. En tanto, el PT decidió el sábado 13 de enero, mientras Claudia Sheinbaum hacía una gira por la entidad, que únicamente la apoyaría a ella a la Presidencia de México y a Margarita González Saravia a la gubernatura.

Esta mañana, Rodríguez Ruiz señaló que en la asamblea de estructura ese sábado 13 de enero, se decidió ir por cuenta propia en las elecciones locales, excepto la gubernatura. Se comprometió a que después de las elecciones de junio próximo, el PT será en Morelos la segunda fuerza política después de Morena y que para la elección intermedia de 2027 aspiran a convertirse en la primera fuerza estatal.

En entrevista posterior al evento, Tania Valentina dijo que la alianza no se concretó al 100% dado que “el medio hermano del gobernador (Ulises Bravo Molina) ha estado imponiendo las candidaturas en Morena”, pero aseguró que no cuestionaba el hecho, que respetaba a ese partido político, pero que en el PT “no podemos permitir que ningún gobernador mande. Aquí nosotros sólo respondemos a lo que nuestra asamblea decide. Somos un partido de línea de masas, nos apegamos a eso. Ningún personaje de fuera, ni siquiera un gobernador, nos puede imponer nada”, machacó.

Tania Valentina Rodríguez ha sido una férrea crítica del gobernador Cuauhtémoc Blanco a lo largo de estos cinco años, de hecho, hace unos días aseguró que “es un gobierno fallido”, pues sostuvo que no ha podido resolver los principales problemas de los morelenses. Ello le ha traído como consecuencia el desdén del exfutbolista, quien de hecho ha operado para que la lideresa del PT no pueda ocupar la segunda fórmula al Senado en la alianza federal.

Al respecto, Tania Valentina dijo que ella no está preocupada por esa decisión. “las decisiones para las candidaturas a la elección federal se toman en otros espacios que no dependen de mí, a mí me preocupa mi partido aquí en Morelos, de Tres Marías para acá me hago cargo yo, las otras decisiones no me competen”, concluyó.