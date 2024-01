Muere haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó este lunes la muerte de un migrante de nacionalidad haitiana en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas, debido a una broncoaspiración.

El sábado 27 de enero, a las 22:28 horas, informó el INM, durante un recorrido de inspección que realizaban Agentes Federales de Migración se percataron que el ciudadano extranjero no respondía a los llamados que le hacían, por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud, quien al no detectar signos vitales, dio paso al procedimiento de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), a lo cual ya no reaccionó.

De inmediato se informó a la Fiscalía de Inmigrantes, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con el fin de realizar las diligencias correspondientes. De igual forma, se procedió a realizar la notificación consular.

El Servicio Médico Forense entregó el resultado de la necropsia, que se llevó a cabo a las 7:00 de la mañana del domingo 28 de enero, donde se determinó que el fallecimiento se debió a una broncoaspiración (paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias).

El ciudadano de origen haitiano Jean “N”, de 42 años de edad, había ingresado a la Estación Migratoria el pasado 27 de enero a las 9:10 horas, procedente de un vuelo humanitario del Estado de México, para realizar su Proceso Administrativo Migratorio.

El Instituto Nacional de Migración lamentó el fallecimiento de la persona de nacional de Haití y dijo que dará acompañamiento a los familiares que lo soliciten.