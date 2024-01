Laura Haro reta a someterse a una prueba de polígrafo durante los debates

Haro. "Aquí no queremos pinochos, ni mentirosos”. Foto: X @LauHaro

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Laura Haro, precandidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco retó a sus contrincantes, Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, a someterse a una prueba de polígrafo durante los debates.

“Reto a Pablito Lemus y a Claudia Delgadillo para que nos sometamos a una prueba de polígrafo en nuestros debates. Aquí no queremos pinochos, aquí no queremos mentirosos”, señaló.

Agregó que está lista para ser la primera en someterse a una prueba de polígrafo, “para saber quién miente, hagamos debates, pero que estén midiéndonos porque bien que son buenos para estar atosigando a nuestros hermanos policías con pruebas de control de confianza”.

También dijo estar dispuesta a someterse a exámenes psicológicos y toxicológicos, “a cualquier prueba que me quieran someter. Yo no tengo problemas para justificar de qué vivo y cuál es mi patrimonio. Yo no sé si los otros dos puedan hacer la mismo”.

Un dato que presumió la priista es que a diferencia de sus adversarios, ella ha recorrido todo Jalisco en más de una ocasión, lo que equivale a haber dado una vuelta al planeta que suma 40 mil kilómetros.

Su discurso se dio durante el cierre de precampaña en la Plaza República, donde también estuvieron presentes la aspirante a la presidencia Xóchitl Gálvez y los dirigentes nacionales de los partidos PAN, PRI y PRD.