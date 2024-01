NL: diputado local del Verde va a MC; lo compraron, dice el PAN

MONTERREY, N. L. (apro).– El diputado local Raúl Lozano Caballero renunció hoy al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), una acción que para el PAN es la compra de un legislador más del partido naranja.

Al explicar su renuncia, con la que desaparece la bancada Verde, Lozano Caballero expresó que se siente decepcionado del partido que lo llevó al Congreso local, pues luego de 15 años de militancia le impidieron apuntarse como candidato a la alcaldía de García, de donde es el distrito 22 que representa.

Se contempla ahora como posible aspirante municipal por ese mismo municipio, pero ahora por MC, en las próximas elecciones del 2 de junio.

Con el movimiento, la legislatura nuevoleonesa ahora consta de 12 diputados naranjas, 14 del PRI, 14 del PAN y dos de Morena.

Lozano Caballero dio a conocer hoy su decisión en un comunicado en el que expresó que no fue respetada su lealtad al partido,

“Renuncio porque no puedo permitir que vulneren mis derechos partidistas y electorales, pero sobre todo, y particularmente, atenten contra mi lealtad de tantos años hacia el partido. Es por tal razón que he decidido dejar la fracción legislativa del partido verde porque si algo debe distinguirnos a los políticos es honrar la palabra y la dignidad que, por menos en mi caso, no es negociable”, dijo.

Lamentó que en lugar de darle la oportunidad de ser candidato a alcalde le entreguen las candidaturas en ese municipio a un grupo político ajeno al partido.

Por su parte, la vicecoordinadora de los naranjas, Sandra Pámanes, le dio la bienvenida a Lozano y destacó su perfil, pues en el pasado han coincidido en diversas temáticas.

“Que él decida de manera personal y con toda la libertad sumarse a la Bancada de Movimiento Ciudadano es un gran mérito para nosotros y también es una muestra clara de que dentro de la bancada estamos haciendo bien las cosas y nuestro compromiso es sólo con los ciudadanos”, dijo.

A su vez, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Carlos de la Fuente, dijo que el cambio de Lozano sólo confirma lo que ya se hacía en la práctica, pues el exverde había dejado de servir a Morena, su anterior aliado, para sumarse a MC.

“Se desenmascaró Raúl Lozano, hace lo que venía haciendo desde hace algunos meses de estar del lado de Movimiento Ciudadano y ya es oficial. Entrega su vinculación. Parece que van a seguir comprando diputados y quién sabe qué pase con el proceso electoral, donde algunos no se vieron beneficiados, como pasó con él por una candidatura de su partido. Entendemos que la chequera abierta la tiene el Gobierno del Estado”, dijo en referencia al mandatario emecista Samuel García.