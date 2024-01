“¡Pinche gobierno, cuéntanos bien!”: protestan en Baja California por censo de AMLO

TIJUANA, BC (apro).– Familiares e integrantes de diferentes colectivos buscadores de personas desaparecidas en Baja California se manifestaron el pasado fin de semana en la ciudad de Tijuana en rechazo a las cifras del censo presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al grito de “¡Señor presidente, no sea indiferente!, ¡No somos uno, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien!” y “¡El censo, el censo, no pasó a mi casa!”, marcharon desde las 11:00 horas del sábado 6 de enero, en un recorrido que abarcó la glorieta Cuauhtémoc, pasando por la línea fronteriza hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para exigir a las autoridades que den a conocer las cifras reales.

“¡Únete, únete, que tu hijo puede ser!”, “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los queremos!”, y “¡De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cuesta lo que cueste!”, fueron otras de las consignas, al tiempo que mostraron lonas con fotografías de familiares y amigos desaparecidos en la localidad.

El pasado 27 de diciembre, el Ejecutivo admitió que continúan desaparecidas 92 mil 332 personas y que habían “localizado” a 16 mil 681, en un desglose que generó polémica y descontento entre los colectivos a nivel nacional.

En el caso de Baja California, el grupo “Hasta Encontrarte”, fue uno de los principales promotores de la marcha en cuestión.

“Esta movilización tiene como objetivo principal crear conciencia sobre la creciente crisis de desapariciones y exigir acciones concretas por parte de las autoridades para abordar esta problemática”, según la invitación pública, además de remarcar la “inconformidad al censo”.

Como parte de las acciones, las y los buscadores también realizaron un pase de lista al llegar a la línea. “¡Presente ahora y siempre!”, gritaron, mientras una asistente leía los nombres de mujeres, hombres, amigos, hermanos, familia que un día salió y no volvió a sus hogares.

Armadillos Rastreadores de Ensenada, grupo del municipio porteño que acudió a la protesta, publicó un mensaje en el que puntualizaron que las cifras de la región no fueron tomadas en cuenta.

“El motivo principal es la no aceptación al Registro Nacional presentado por el presidente de la República y avalado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (Teresa Guadalupe Reyes Sahagún). Argumentan un censo que no se hizo en Baja California y la localización de miles de personas en el país, sin poder comprobar ni uno solo de esos casos”, enfatizaron.

En su crítica al Ejecutivo, señalaron que el gobierno federal “trata de maquillar las cifras”, con el fin de “no evidenciar el horror que se vive en el país”.

“A causa de la inseguridad que, por alguna razón, no quiso enfrentar”, según concluyó el grupo.

“En este 6 de enero, cuando deberíamos de estar partiendo la rosca, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras hijas… hoy estamos en esta marcha, exigiendo transparencia y diciendo ‘NO’ al censo presentado por nuestro presidente de la República”, explicó en una transmisión en vivo una integrante del grupo Hasta Encontrarte.

Censo: “ridículo, ofensivo y claramente un retroceso”

A finales de septiembre de 2023, el colectivo Siguiendo Tus Pasos informó que más de 17 mil personas estaban reportadas como desaparecidas en el estado de Baja California, según se desprendió de una actualización de datos a cargo del grupo multidisciplinario Elementa DDHH.

Lo anterior fue con motivo del relanzamiento del micrositio “Desaparecer en Baja California”, en cuya primera versión habían presentado 14 mil 586, aunque con una tendencia al alza.

Para esto, las activistas refirieron solicitudes de información realizadas a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

“Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2022 hay 17 mil 306 carpetas de investigación abiertas a personas que corresponden a personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 5 mil 676 son hombres, 4 mil 110 son mujeres y de 7 mil 520 no se tiene registro de sexo”, detallaron en su momento mediante un posicionamiento.

Y sobre las fosas clandestinas, indicaron que la FGE había reportado del 3 de octubre de 2009 al 15 de mayo de 2023, un total de 274 encontradas en toda la entidad, donde el 45.2% correspondían al municipio de Tijuana.

Adriana Moreno Becerril, quien busca a su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno –y a otras seis personas– desde hace 14 años, compartió a Proceso parte de las dudas que les generan las cifras presentadas en diciembre por Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo llegaste a ese censo, a esa cantidad? ¿Cómo le hiciste para llegar a esa cifra? El trabajo interno, los pasos… esa información no la tenemos, la hemos estado exigiendo y es nulo”, comentó.

Agregó que tampoco se toman en cuenta los restos no identificados, lo que también representa una crisis debido a la falta de identificación forense, misma que “no avanzó” y es considerada como “un fracaso”.

“Estamos totalmente en retroceso: de todo el trabajo que se ha hecho, sentimos que con esto del censo ha sido un retroceso tremendo y están siendo vulnerados los derechos de nuestros desaparecidos. Esa cifra es ridícula, más bien ofensiva”, afirmó.

Del censo, realizado por personal de Bienestar, la activista criticó que lo hicieron “sin tacto” y “sin preparación para el tema”, además de que esto debió corresponder a la Comisión Nacional de Búsqueda, al ser un tema que le atañe.

“Cada vez tiene más sentido la renuncia de la comisionada (Karla Quintana) de que sí haya sido por ese tema, de no querer formar parte de eso. Está toda la información oculta”, según recordó sobre la funcionaria federal que, en noviembre del año pasado, lamentó que la intención del gobierno fuera reducir la cifra en el actual sexenio.

Adriana Moreno remarcó que esta crisis humanitaria la arrastran las autoridades desde hace años, cuando mencionaban que eran 12 mil personas.

“Lo que sí es indignante es que a los desaparecidos los vuelvan a desaparecer”, señaló, pues son rebasados los datos oficiales si se toman en cuenta únicamente las carpetas de los ministerios públicos y las cifras documentadas por los colectivos nacionales y extranjeros.

La buscadora agregó que también desconocen si los más de 50 mil cuerpos, o fragmentos, fueron sumados a los 93 mil presentados por el Ejecutivo.

“Esto, para nosotras, es un retroceso a toda la labor y lucha. Hemos venido picando piedra, nuestra lucha y nuestro camino ha sido intenso y muy espinoso. El reclamo es que también den a conocer la metodología que se empleó. No se vale que desaparezcan a los desaparecidos, mermando la cantidad, así diga que no son 111 mil sino 93 mil. Es un mundo de desaparecidos, aún así me pongan 30 mil. Esto es una simulación y creo que es muy perverso y grave la actuación de este personaje”, puntualizó Adriana Moreno Becerril.