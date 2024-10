Suman 653 desapariciones forzadas en el sexenio de Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro).- Con la desaparición de la defensora de Derechos Humanos, Sandra Estefana Domínguez Martínez, suman 653 casos en lo que va del sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz, afirmo que Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca.

Este caso llegó hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que expresó su preocupación por la desaparición de la defensora y su esposo, quienes fueron vistos por última vez el viernes 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo, San Juan Cotzocón, Oaxaca.

Razón por la instó a las autoridades de investigación y búsqueda a coordinar estratégicamente sus esfuerzos para localizarlos y esclarecer los hechos, respetando el derecho de participación de familiares y amistades, conforme los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas.

A través de un video la señora Marina Martínez, madre de la activista, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum ayude a encontrar viva a su hija; en lengua ayuuk y en castellano expresó: “Soy la mamá de Sandra Domínguez, ella desapareció junto a su esposo el 4 de octubre. Le pido a la presidenta Claudia que localice a mi hija, que aparezca, por favor, se lo pido”.

Luego, en una conferencia de prensa, la familia de la abogada ayuuk, a través de una carta, pidió la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la federación coadyuve en la localización con vida de la defensora de derechos humanos.

De igual forma, enviaron otra carta al gobernador Salomón Jara para que se tomen medidas inmediatas que fortalezcan la búsqueda de Sandra Estefana Domínguez Marti´nez, ya que “la participación activa de su gobierno podría marcar una diferencia significativa y devolvernos la esperanza, al entregarnos con vida a Sandra”.

Sandra Estéfana Domínguez Martínez, esta desaparecida desde el 4 de octubre del 2024, ya que se le vio por última vez en Mari´a Lombardo de Caso, San Juan Cotzcon Mixe, junto con su esposo Alexander Hernández Hernández.

Cabe recordar que la defensora ayuuk (mixe) denunció entre 2020 y 2023 al Coordinador Estatal de Delegados por la Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez por violencia de género, ya que el protegido del gobernador formaba parte de un grupo de WhatsApp al que llamaron “Sierra XXX”, donde compartía fotografías íntimas de mujeres y particularmente de mujeres indígenas.

En una conferencia de prensa la familia de Sandra presentó una la Denuncia Formal en la Fiscalía General de Oaxaca por su desaparición, pese a que, primeramente, también activaron la acción de la Comisión Estatal de Búsqueda, sin embargo, a la fecha aún no tienen ninguna información del paradero de la defensora.

El día de hoy en conferencia de prensa acompañados de diversas organizaciones, personas de la comunidad, amistades la familia ha hecho públicas dos cartas, una dirigida a la presidenta de la Republica y otra al Gobernador de Oaxaca, en la que le solicitan su acción e intervención para actuar con debida diligencia, pues como se sabe en el marco de la desaparición de una persona la que cuenta es tiempo y no se puede dilatar pues dilatar puede costar la vida.

La familia estuvo representada por la mamá de Sandra, así como de Kenia y Aracely Domínguez Martínez hermanas de la defensora.

En la carta Publica dirigida a la presidenta de México, Aracely Domínguez Martínez, (hermana) manifestó:

“Me dirijo a usted con el corazo´n lleno de esperanza y angustia, solicitando su intervencio´n en un asunto de extrema importancia y dolor personal. Mi hermana, Sandra Estefana Domi´nguez Marti´nez, desaparecio´ el cuatro de octubre de dos mil veinticuatro en Mari´a Lombardo de Caso, San Juan Cotzcon Mixe. Desde entonces, hemos estado buscando incansablemente cualquier pista que nos lleve a su localizacio´n.

A pesar de nuestros esfuerzos, la situacio´n ha sido abrumadora y desalentadora. Como familia, nos sentimos desesperados y vulnerables, y apelamos a su sensibilidad y compromiso con los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Solicito su apoyo para que se intensifiquen las bu´squedas y se destinen recursos adicionales a este caso. La intervencio´n de su oficina podri´a significar una diferencia crucial en la localizacio´n de mi hermana y en la atencio´n a los casos de personas desaparecidas en nuestro pai´s.”

Mientras que, en la carta pública dirigida al gobernador, Kenia Domínguez Martínez, manifiesta:

“El compromiso de su administracio´n con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos es conocido y respetado. Por ello, apelo a su humanidad y su liderazgo para que se tomen medidas inmediatas que fortalezcan la bu´squeda de Sandra Estefana Domi´nguez Marti´nez. La participacio´n activa de su gobierno podri´a marcar una diferencia significativa y devolvernos la esperanza, al entregarnos con vida a Sandra”

Por su parte, Elizabeth Mosqueda Rivera, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, expresó su preocupación por la vida de la defensora, urgiendo al estado acelere la búsqueda en vida, así mismo puso sobre la mesa la grave situación de mujeres desaparecidas en Oaxaca que con Sandra son 653 en lo que va del sexenio de Salomón Jara, afirmo que desde Consorcio Oaxaca nos estaremos sumando a cada una de las acciones para la exigencia por la presentación con vida que lleve a cabo la Familia, no estamos dispuesta a guardar silencio.

Por otro lado, Yésica Sánchez Maya hizo un llamado a Salomón Jara Cruz, a no repetir la historia de su antecesor Alejandro Murat Hinojosa, quien fue incapaz de presentar con Vida a las defensoras Claudia Uruchurtú (26 de marzo de 2021) e Irma Galindo (27 de octubre de 2021) y que a la fecha siguen sin saber su paradero.

Se enfatizó en el llamado al funcionariado del poder Ejecutivo a no contaminar la investigación filtrando o fijando posturas que solo evidencian su interés de obstaculizar la búsqueda, en este momento la prioridad del gobierno es encontrarla con vida y entregársela a su familia. La responsable de informar sobre la investigación es la fiscalía general de Justicia del Estado, subrayó es importante cuidad la independencia de ésta.

La familia además estuvo acompañada por diversas personas de la comunidad, defensoras, defensores de derechos humanos, organizaciones y colectivas que realizan su labor en Oaxaca; Red de mujeres defensoras y activistas de derechos humanos en Oaxaca, CLADEM, Comité Damián Gallardo Martínez, Red Mariposas de Mujeres Mixes, Chatinas por la Igualdad, Red Chimalli, Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad, el defensor ayuuk Joaquín Galván y la diputada federal Aracely Cruz, quienes respaldaron la petición de la presentación con vida de la defensora y la solicitud de garantías para que la familia pueda seguir alzando la voz en la búsqueda de Sandra, así como a evitar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o amenazas.

A su vez, la Fiscalía de Oaxaca informó que, por segundo día consecutivo, coordina un operativo de búsqueda y localización junto a la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, en diferentes localidades en la región de la Cuenca del Papaloapan para dar con el paradero de Sandra Estefana Domínguez Martínez y Alexander Hernández Hernández.

Gracias a las labores de inteligencia criminal se establecieron diferentes puntos de interés para las investigaciones con el objetivo de recabar datos relevantes, además de recorrer sitios que habrían formado parte de las rutas por donde se presume pudieron estar las víctimas que fueron vistas por última vez el pasado 4 de octubre de 2024.

Las brigadas conformadas por personal de los tres niveles de gobierno, especializado en diferentes materias, realizan recorridos en brechas, caminos, parajes, localidades, municipios, además de efectuar entrevistas con la población para obtener la información necesaria que contribuya a la búsqueda y nutra las indagatorias.

Respecto a los hechos, la Fiscalía de Oaxaca recibió la denuncia el 8 de octubre de 2024, en la que, familiares de Sandra Estefana Domínguez Martínez informaron a la institución que ambas personas fueron vistas por última vez el 4 de octubre de 2024 en María Lombardo en la región de la Cuenca del Papaloapan, por ello, de forma inmediata iniciaron las labores de investigación a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad.

Finalmente, Donato Vargas Jiménez, quien ha sido señalado por la abogada ayuuk de estar en un chat que cosifica a las mujeres salió a decir que “no tengo en nada en contra de ella, siempre se tomó como un tema político porque no hubo una denuncia como tal o que me citaran a la fiscalía o que me estuvieran investigando”.

“Entonces como paisano, como conocido, mi deseo es que es que parezca con vida, que este bien, que haya una información de sus familiares”.

Insistió en que “lo tengo que aclarar, no tengo nada, absolutamente nada en contra de ella, no tengo nada en contra las personas que me señalan porque lo tomo de esa manera que es un tema político, es un tema de grilla”.