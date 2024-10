Fiscalía de Zacatecas pide desafuero del alcalde de Apulco por investigación en su contra

ZACATECAS, Zac. (apro).- La Fiscalía de Justicia local solicitó este martes al Congreso del Estado que retire el fuero al presidente municipal de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, debido a que existe una investigación en su contra que “se encuentra debidamente integrada y próxima a judicializar”.

Mauro Jáuregui, postulado por Movimiento Ciudadano, resultó ganador, como lo documentó Proceso, tras una elección municipal marcada por la sombra de la narcopolítica e impugnada en tribunales por el robo armado de boletas en dos casillas y la renuncia del consejo municipal electoral, por amenazas de un grupo delictivo.



La Fiscalía zacatecana dio a conocer este martes que, conforme a sus atribuciones y facultades de ley, sometió a consideración de la 65 Legislatura del Estado “la solicitud de Declaratoria de Procedencia del Presidente Municipal de Apulco debido a que se cuenta con una investigación en contra del servidor público, misma que se encuentra debidamente integrada y próxima a judicializar”.



De acuerdo con la legislación aplicable, se explica en el comunicado de prensa, “previo a ejercitar acción penal en contra del alcalde, es necesario retirar la inmunidad penal que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas le confiere”.



La Fiscalía de Zacatecas no ha revelado qué delitos se le imputan al alcalde de Apulco en dicha carpeta de investigación que pretende judicializar.



Mauro Jáuregui asumió el pasado 15 de septiembre el cargo de presidente municipal en total hermetismo, al grado que tuvo que desmentir en sus redes sociales a aquellas notas periodísticas que reportaban no había rendido protesta.



En una entrevista radiofónica, el pasado 17 de septiembre, el edil reveló que no dio el Grito de Independencia debido a que “no había condiciones de seguridad” en el municipio, ubicado en el vértice que forman los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, y que desde hace más de cinco años disputan los Cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Al emecista lo persigue desde que era juez comunitario del municipio la sospecha de mantener vínculos con Gerardo González Ramírez, alias “El Gera” y “El Apá", identificado por las autoridades como lugarteniente del CJNG en esta región limítrofe entre Zacatecas y Jalisco.



En la pasada contienda electoral se filtraron en redes sociales audios de llamadas telefónicas sostenidas entre el entonces candidato de MC y este líder regional del CJNG, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información que ayude a su captura.



Sin contratiempos transcurrió el pasado 2 de junio la jornada electoral en Apulco, pero todo cambió al día siguiente cuando dos hombres con armas entre sus ropas irrumpieron el consejo municipal del Instituto Electoral del Estado (IEEZ) y sustrajeron las boletas y actas de dos de las 10 casillas.



Con estos antecedentes, en la sede estatal del IEEZ se realizó un recuento total de los 1 mil 719 votos recibidos en ocho casillas y el conteo final arrojó: 889 votos por MC y 487 para Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ), partido que impugnó en tribunales, pero su juicio de nulidad fue desechado por extemporáneo.