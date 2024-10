Al menos cinco narcobloqueos en la carretera federal 45 de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Entre las 18:00 y las 19:00 horas del viernes 4 de octubre se registraron incendios de camiones de carga en cinco puntos en la zona norte del estado, la mayoría sobre la carretera federal 45, una de las entradas principales.

Los hechos ocurrieron de forma simultánea y afectaron principalmente a cuatro municipios: Asientos, Cosío, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, este último ubicado en el área metropolitana.

De acuerdo con Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se trató de una estrategia para distraer a las fuerzas de seguridad locales y federales tras un operativo realizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los límites con Zacatecas, donde tres sujetos armados fueron detenidos, sin que se sepa aún su identidad, los delitos por los que son acusados ni si pertenecen a algún grupo criminal.

“Se tuvo una intervención en la zona limítrofe de Cosío (municipio de Aguascalientes) y Zacatecas por parte del Ejército y la Guardia Nacional, después nos requirieron apoyo porque identificaron a personas armadas y algunos sujetos se fugaron hacia Zacatecas. Suponemos que esos hechos los hicieron para distraer el operativo que se tenía en esa zona y desplegar fuerzas en otro lado”, explicó el funcionario en un programa radiofónico local.

De acuerdo con información de las corporaciones policíacas, un camión torton fue incendiado a la altura de la comunidad de El Salitrillo, municipio de Rincón de Romos, ubicada entre la carretera 45 y el entronque con la carretera federal número 22. Casi a la misma hora, un tráiler estalló en llamas a la altura de la comunidad de La Punta, municipio de Cosío.

Minutos después, un tractocamión y un vehículo tipo sedán fueron incendiados cerca de la comunidad de El Tepozán, en el municipio norteño de Asientos; y un tráiler incendiado atravesó la 45 norte a la altura de la zona industrial del ayuntamiento de San Francisco de los Romo, conurbado con la capital del estado, bloqueando el paso de automovilistas y trabajadores de las proveedurías automotrices.

Alonso García añadió que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y que “la FGR estará haciendo las diligencias, la investigación está en secreción, estaban en la parte de la sierra”, dijo. Los camiones y vehículo fueron incendiados presuntamente por personas a bordo de motocicletas.

“Amagaron a las personas que viajaban en los vehículos con armas blancas y armas de fuego cortas, dejaron ir a los choferes, por ahora no se sabe cómo prendieron fuego”.

Los hechos ocurren en un momento donde la estrategia de seguridad en el estado se ha visto cuestionada por el incremento de hechos violentos de alto impacto y de delitos del fuero común.

En la última publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Aguascalientes saltó –por primera vez– del lugar 20 al tercer puesto a nivel nacional en incidencia delictiva y se ubicó entre las principales tres entidades con mayor crecimiento de prevalencia delictiva.

Académicos y empresarios han urgido a la administración de la panista Teresa Jiménez a revisar la estrategia de seguridad y sus fallas, pero hasta ahora el gobierno no ha respondido. En su lugar, el secretario de Seguridad solicitó no propagar información sobre hechos delictivos.

“Probablemente es porque nunca habían pasado las detenciones importantes que hacen las autoridades, no busquemos con la gente el miedo y el temor, ayuden como medios de comunicación a no hacer apología del delito, nosotros estaremos atendiendo esta situación. No estemos dando más difusión a este tipo de casos, eso es lo que buscan los grupos delictivos. Lamentablemente se viven situaciones complicadas en el país y nosotros no vamos a bajar la guardia”.