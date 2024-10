Autoridades dicen haber localizado a la adolescente Lupita; padres acusan que no les permiten verla

TOLUCA, Edomex (apro).- Los padres de María Guadalupe Rojas Cruz, adolescente que escapó el pasado 11 de septiembre del albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Difem), exigen que les sea permitido ver a su hija, después de que las autoridades les llamaron por teléfono para asegurar que la menor fue localizada la madrugada de este domingo.

Tan pronto como recibieron la noticia, los padres de Lupita e integrantes de la colectiva feminista Ehécatl se trasladaron del municipio de Melchor Ocampo al Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Toluca, con la finalidad de reencontrarse con su hija.

No obstante, el acceso les fue denegado, e incluso las instalaciones fueron cerradas con candado. Personal de seguridad les indicó que Karina Aguilar, coordinadora de género del organismo, ordenó que nadie ingresara, de manera que otras 15 personas que acudieron en busca de levantar alguna denuncia permanecen a la espera.

Israel Rojas Aguilar indicó que, hasta no ver a la adolescente, de 17 años de edad, podrán tener la certeza de que se trata de su hija.

El padre de Lupita refirió que no existe justificación en el cierre de instalaciones por el hecho de ser domingo, pues se trata de un centro de justicia que debe permanecer abierto las 24 horas, los 365 días del año.

En tanto, Carmen Zamora, representante de la colectiva, alertó, de igual manera, sobre la posibilidad de que, si la chica localizada efectivamente es “Lupita” pudiera estar siendo “aleccionada” sin la asesoría ni la tutela debida, dado que se trata de una menor de edad, con el objetivo de que no haya consecuencias para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el DIFEM por su fuga.

Hace unos días, la colectiva expuso que Guadalupe fue engañada por un hombre de entre 32 y 34 años de edad, pero, dada la diferencia de edades, los padres de la menor se opusieron a la relación.

La adolescente despareció en febrero de 2024. El 10 de septiembre pasado fue encontrada vendiendo tamales en las calles de Cuautitlán Izcalli, por lo que fue entregada por una mujer a las autoridades, quienes la trasladaron al albergue del DIFEM en Toluca, de donde escapó al siguiente día.

El organismo acusó discriminación en su búsqueda, a diferencia del exhaustivo dispositivo implementado para localizar a Karina V. R., la adolescente rusa que también desapareció de las instalaciones del DIFEM.

“Nos alegramos porque se encontró a la joven rusa, pero y la mexicana qué, ¿sólo porque no es güera, no es extranjera y es hija de campesinos no es importante? Pedimos que tengan el mismo empeño de búsqueda con Guadalupe. Lupita tiene derecho a ser encontrada”, planteó entonces Carmen Zamora.