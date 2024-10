Encuentro de lucha libre se sale de control y termina en las calles de Tijuana (Video)

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un encuentro de lucha libre programada dentro de un auditorio en Tijuana se salió de control por parte de los organizadores, pues ocho participantes llevaron los golpes a la vía pública, al grado que incluso afectaron el tránsito del bulevar Díaz Ordaz en dicha ciudad fronteriza.

Lo anterior fue captado mediante videos de la propia promotora y los asistentes al encuentro organizado durante la noche del viernes 4 de octubre, en el Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Guerrero”.

De acuerdo a las imágenes, se aprecia cómo el combate llegó hasta la calle donde los luchadores se apoyaron en automóviles e invadieron carriles, seguidos por los fanáticos que no perdían detalle de la pelea.

“¡Duro, duro, duro!”, “¡Chíngalo, Fresero, chíngalo, güey!”, y “¡Chíngalo a la v…!”, se le escucha gritar a algunas personas; tras esto, regresan a la banqueta, donde continua el intercambio de golpes.

MULTAN A THE CRASH; LUCHADORES PELEARON EN LA CALLE



La cartelera fue promovida por la empresa “The Crash”, quien incluso compartió un video del pleito callejero; en el caso de “Kaoz Luz Libre”, dirigida por el ingeniero Alonso Botello, publicó un comunicado para dimensionar lo que había ocurrido en el lugar, además de agradecer a la afición por estar al pendiente de la salud del luchador Pierroth Jr, quien al parecer resultó más afectado por el encuentro.

“En cuanto a Fresero Jr., queremos dejar claro que sus acciones recientes no pasarán desapercibidas, además de los pendientes que ya tenía con nosotros y con Kaoz Lucha Libre. Lo que hizo ahora no solo mancha su reputación, sino que le traerá consecuencias muy grandes”, aseguraron.

Kaoz Lucha Libre agregó que se basan en la integridad, respeto y profesionalismo, por lo que no permitirán que este tipo de comportamientos “quede sin respuesta” y que el luchador Fresero Jr, “deberá enfrentarse a las repercusiones de sus actos tanto dentro como fuera del ring”.

Por su parte, el gobierno municipal del alcalde morenista Ismael Burgueño Ruiz reprobó los hechos, pues mediante un comunicado indicó que la situación se salió de control y que se propició una pelea en la vía pública.

“El XXV Ayuntamiento de Tijuana no permitirá que se incite a la violencia, ni se afecte la movilidad de la ciudad; y hace un llamado a que la realización de espectáculos se circunscriba a los espacios establecidos con acato pleno a las disposiciones del Reglamento Municipal”, señalaron.

Remarcaron que lo anterior puso en riesgo la seguridad de los aficionados y afectó la movilidad de quienes transitan por la zona.

Enfatizaron que el director de Inspección y Verificación Municipal, José Antonio Olivas Heredia, se encargará de la sanción respectiva y la multa a la promotora de lucha libre “The Crash”, además de notificar a la Comisión de Box y Lucha para que proceda con la penalización correspondiente.

“El Reglamento de Espectáculo de Lucha Libre Profesional para el Municipio de Tijuana, señala en su Artículo 102 que antes de dar inicio la lucha, es obligación del réferi, examinar la vestimenta y zapatilla de los luchadores para certificar su estado y los exhortará a que:

Hagan una lucha deportiva, no luchar abajo del cuadrilátero, no faltar de palabra o de hecho al público, no faltar de palabra o de hecho al réferi, no luchar sobre las butacas o gradas, así como no continuar luchando después de que haya terminado la caída o la lucha”, según explicó el gobierno municipal.

Como parte de la información compartieron un documento dirigido a la empresa “The Crash Lucha Libre”, donde se menciona la sanción de 922 UMAS, equivalentes a 100 mil 101.54 pesos por infringir la reglamentación aplicable.