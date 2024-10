“Este es tu último día”: despiden en vivo a conductor que criticó al esposo de la gobernadora de BC (Video)

MEXICALI, BC (apro).- Un comunicador de televisión de la ciudad de Mexicali, Baja California, fue despedido mientras realizaba su programa en vivo por parte del director general, quien entró en plena transmisión para darle la noticia.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes pasado, en el programa “Ciudadano 2.0” de Gustavo Macalpin, de Canal 66, quien se mostró desconcertado al escuchar “hoy es tu último día” por parte del empresario Luis Arnoldo Cabada, sin que se dieran más explicaciones.

El ejecutivo, de manera inicial, agradeció “los seis años de trabajo tan intenso” por parte del conductor y analista político.

“Se ha cumplido un ciclo y haz hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco, hasta este momento, lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque, fundamentalmente, has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero todo tiene un ciclo en la vida. Este es tu último día”, dijo Cabada.

Macalpin se mostró sorprendido ante la afirmación e incluso intentó confirmar lo que había escuchado.

-¿Ah, sí?

-Sí, es tu último día. Te felicito.

-Licenciado, pues muchísimas gracias y a la orden-, expresó Gustavo Macalpin, para luego dar un abrazo al director general, quien posteriormente salió del cuadro.

“Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía. Una sorpresa... una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio”, agregó el conductor.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde las y los seguidores del abogado consideraron que lo anterior se debió a las críticas de Macalpin contra Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y expulsado del PAN en 2019, quien recientemente fue designado como encargado de la coordinación de Proyectos Estratégicos en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, del morenista Ismael Burgueño Ruiz.

Apenas el pasado miércoles 2 de octubre, Gustavo Macalpin cuestionó en una transmisión en vivo dicha designación, además de que en tono mordaz compartió al auditorio una “teoría conspiranoica” sobre Torres y Burgueño Ruiz.

Esto, en torno a la posibilidad de que en el 2027 ambos fueran candidatos, el primero a la alcaldía y el segundo a la gubernatura de Baja California, al ser del grupo político de Marina del Pilar; también señaló que Torres se desempeñaba antes como coordinador de proyectos estratégicos a nivel estatal, lo que se entendería que ya se encargaba de los demás municipios.

En forma pública, ambos cargos han sido indicados como honoríficos, por lo que supuestamente no habría paga.